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ポイ活投資チャンネルが「＜１軍クレカ＞（デビットカード編）第一生命NEOBANKデビット（1.5％還元） チャージ可否まとめ」を公開した。第一生命NEOBANKのデビットカードの詳細スペックと、高還元クレカルートの活用方法を解説している。



動画では、1軍デビットカードとして基本還元率1.5%の「第一生命NEOBANKデビット」をピックアップ。最大のメリットとして、年間利用額などの条件なしに1.5%還元が得られる点や、「バーチャルカードへのチャージ系で超優秀」である点を強調。一方で、事前の入金が必要な点や、キャンペーンの少なさをデメリットとして挙げた。



さらにポイント制度について、現金と交換可能な「通常ポイント」が付与されるため、利便性が高いと評価。口座振替や他行からの振り込みなど、デビットカード決済以外の取引でもポイントが貯まる制度にも言及している。



後半では、チャージを繰り返して還元率を上げる「高還元クレカルート」を具体的に解説。「ANA Pay」や「楽天Edy」を経由するルートでは合計3.5%還元が実現できるとし、「au PAYプリペイドカード」を活用したルートでは、検証中としながらも最高4.0%還元の可能性を示唆した。また、「Kyash」の改悪情報や、「Revolut」へのチャージがポイント付与対象外である事実など、注意点も詳細に分析している。



各種バーチャルカードや決済サービスへのチャージ可否を検証し、具体的な還元率を明示した本動画。ポイ活の効率を上げたいユーザーにとって、日々の決済ルートを見直すための有益なガイドとなっている。