モニアックはエンゼルスに加入した2022年8月から2023年まで大谷とプレー

ロッキーズのミッキー・モニアック外野手が、エンゼルス時代にともにプレーしたドジャースの大谷翔平投手の“2つの顔”を明かした。米ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」に出演し、ヤンキースOBのエリック・クラッツ氏と対談した。

2020年にフィリーズでメジャーデビューしたモニアックは、2022年8月にエンゼルスに移籍。大谷が2023年オフにドジャースに移籍するまで約1年半、チームメートとして接した。グラウンド内外で親交を深め、“弟分”としても知られている。

クラッツ氏から「（エンゼルスでの）マイク（・トラウト）とショウヘイはどんな感じだった？」と聞かれたモニアックは「2人とも普通の人って感じなんだ」と回答。トラウトについては「一番大きかったのは、本当に最高にいい人だってことかな。実際に話していても、世代最高クラスの選手の一人とは思えないくらい（自然で気さく）なんだ。仕事への取り組み方や、人としてのあり方を見てもね。何かあればいつでも相談に乗ってくれた」と回顧した。

そして大谷については「お調子者なんだ。信じられないかもしれないけど、ほとんどの場合ふざけたりしている感じ」と明かす。

一方で「完全に自分のスケジュールで動いていたよ。僕がチームにいたころ、彼は中5日で登板して、そのうえ毎晩のようにホームランも打っていた。でもウエートボールを使った（投手向けの）トレーニングをして、打撃練習はしていなかった。試合1時間前になると、毎回きっちり決まった時間に現れて、自分のルーティンを完璧にこなしていた。あとは試合に出て、彼のやることをやるだけって感じだったよ」とも。大谷が持っていた“両面”に驚いている様子だった。（Full-Count編集部）