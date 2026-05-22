jo0ji、今秋Zepp 6ヶ所を含む全国ワンマンツアー開催
jo0jiの東名阪Zeppツアー＜jo0ji tour 2026「よあけまえ」＞が5月22日(金) Zepp Hanedaで行われ、終演後に今年の11月1日からの全国ツアー＜jo0ji one-man tour 2026「いかり」＞の開催が発表された。
2026年1月クールTVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前編」のエンディングテーマ「よあけのうた」が話題となっていたjo0ji。新たに発表されたツアーでは全国6ヶ所のZeppを含む10公演を行なう。
チケットは jo0ji ファンクラブ「潮風交流センター」での最速先行がスタートしている。詳細はHP・SNSにて。
■＜jo0ji one-man tour 2026 「いかり」＞
2026年
11月1日(日) 神奈川 KT Zepp Yokohama 16:00 / 17:00
11月3日(祝・火) 石川 金沢 EIGHT HALL 16:15 / 17:00
11月8日(日) 大阪 Zepp Namba(OSAKA) 16:00 / 17:00
11月14日(土) 香川 高松 festhalle 16:15 / 17:00
11月15日(日) 広島 BLUE LIVE HIROSHIMA 16:15 / 17:00
11月22日(日) 北海道 Zepp Sapporo 16:00 / 17:00
11月28日(土) 福岡 Zepp Fukuoka 16:00 / 17:00
12月5日(土) 愛知 Zepp Nagoya 16:00 / 17:00
12月13日(日) 東京 Zepp DiverCity(TOKYO) 16:00 / 17:00
12月19日(土) 宮城 SENDAI GIGS 16:00 / 17:00
1F スタンディング
\6,000(税込)
2F 指定席 ※石川・香川・広島公演を除く
\7,000(税込)
北海道のみ 1F 指定席 \7,000-(税込)
※ドリンク代別途
※営利目的の転売禁止、転売チケットの入場不可
※小学生以上有料／未就学児童入場不可
▼チケット情報
jo0ji ファンクラブ「潮風交流センター」最速先行
2026年5月22日(金)21:00〜6月14日(日)23:59まで
https://smam.jp/2512_ticket_26052201/
◾️＜jo0ji ファンクラブライブ 「磯遊び」＞
＜大阪公演＞
日程:2026年7月3日（金）18:00開場/19:00開演
会場:なんばHatch
料金:全席指定 7,000円（税込）
【問】キョードーグループ 0570-200-888 (平日 12:00〜17:00)
＜東京公演＞
日程:2026年7月5日（日）17:00開場/18:00開演
会場:Zepp Shinjuku(TOKYO)
料金:1F スタンディング 6,000円（税込）
【問】ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077 (平日 12:00〜18:00)
＜鳥取公演＞
日程:2026年7月11日（土）17:00開場/18:00開演
会場:米子市文化ホール
料金:全席指定 7,000円（税込）
【問】YUMEBANCHI(岡山)086-231-3531 (平日 12:00〜17:00)
▼先着チケット受付中
https://www.sma-ticket.jp/artist/jo0ji
※ドリンク代が別途必要となります。(鳥取公演除く)
※小学生以上有料/未就学児童入場不可
※枚数制限:2枚まで
※ご同行者様はFC非会員でもご入場いただけます。
＜jo0ji official fan club”潮風交流CENTER”＞
https://smam.jp/jo0ji/
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