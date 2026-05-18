「涼しくてラクがいい」40・50代へ！【ROPÉ PICNIC】接触冷感 & 通気性◎「今 → 夏トップス」

「暑い日でもさらっと快適に着られるアイテムが欲しい！」そんな願いを叶えてくれそうなのが、【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】の接触冷感トップス。今回は、40・50代の大人女性が気負わず着こなせる「お着軽シャツシリーズ」のなかから、この夏重宝しそうなアイテムを厳選してご紹介します。おすすめコーディネートを参考に、毎日の着こなしを格上げしてくれるお気に入りの1着をゲットしてみて。

フリルがさりげない甘さをプラスするブラウス

【ROPÉ PICNIC】「お着軽シャツシリーズ フリルカラーシアーペプラムブラウス」\4,994（税込）

肌離れの良いコットンボイル素材を採用し、通気性の良さが魅力のブラウス。接触冷感機能とほどよく透けるシアーな素材感が涼しげな印象を与えてくれるので、暑い時期に手放せない1着になりそうです。ウエストからふんわり広がるペプラムデザインは適度な甘さなので、大人女性にも取り入れやすいはず。カラーは定番のホワイトやダークブラウンに加え、1枚で着映えが狙えるオレンジやピンクなど9色展開。