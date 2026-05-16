韓国人インフルエンサーひよん「初の親子遠足」3人分のボリューム弁当公開「彩りも綺麗」「フルーツまで用意されていて完璧」と反響
【モデルプレス＝2026/05/16】インフルエンサーのひよんが5月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。遠足のために作った弁当を公開した。
【写真】韓国人インフルエンサー「フルーツまで用意されていて完璧」初の親子遠足での3人分の弁当
ひよんは、「初の親子遠足」と報告し、レジャーシートの上に並べられたお弁当の写真を投稿。「今日は親子遠足だったから3人分 大人はここにおにぎり」とつづり、ラップに包まれたおにぎりや、一口サイズの肉巻き、ブロッコリー、ミニトマト、卵焼きが綺麗に詰められた数種類のお弁当箱を披露した。
また、別のケースにはイチゴやリンゴといったフルーツがたっぷりと用意されたデザートも準備されており、「お弁当人生」と言葉を添えている。
この投稿に、ファンからは「何から何まで美味しそう」「素敵な思い出になる」「3人分のお弁当作りお疲れ様」「彩りも綺麗」「フルーツまで用意されていて完璧なお弁当」などの声が上がっている。
ひよんは、1993年3月4日生まれ。日本生まれ、日本育ちの韓国人。2018年に自身のYouTubeチャンネル「ひよんちゃんねる」を開設。2022年6月17日に3歳年下の一般男性との結婚、2023年10月に第1子の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】韓国人インフルエンサー「フルーツまで用意されていて完璧」初の親子遠足での3人分の弁当
◆ひよん、初の親子遠足で作った3人分のお弁当を公開
ひよんは、「初の親子遠足」と報告し、レジャーシートの上に並べられたお弁当の写真を投稿。「今日は親子遠足だったから3人分 大人はここにおにぎり」とつづり、ラップに包まれたおにぎりや、一口サイズの肉巻き、ブロッコリー、ミニトマト、卵焼きが綺麗に詰められた数種類のお弁当箱を披露した。
◆ひよんの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「何から何まで美味しそう」「素敵な思い出になる」「3人分のお弁当作りお疲れ様」「彩りも綺麗」「フルーツまで用意されていて完璧なお弁当」などの声が上がっている。
ひよんは、1993年3月4日生まれ。日本生まれ、日本育ちの韓国人。2018年に自身のYouTubeチャンネル「ひよんちゃんねる」を開設。2022年6月17日に3歳年下の一般男性との結婚、2023年10月に第1子の出産を発表した。（modelpress編集部）
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