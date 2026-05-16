【トミカ No.89 トヨタ GR ヤリス（通常仕様・初回特別仕様）】 5月16日 発売 価格:各594円 【トミカプレミアム 21 メルセデスベンツ 190 E 2．5－16 エボリューションII】 5月16日 発売 価格:990円

毎月第3土曜日に発売されるトミカ新車インプレッションをお届けするこの連載企画、今回は2026年5月の新車からトミカ「No.89 トヨタ GR ヤリス」トミカプレミアム「21 メルセデスベンツ 190 E 2.5-16 エボリューション II」を取り上げていきたいと思います。

【2026年5月のトミカたち】

道路上：No.89 トヨタ GR ヤリス／ガレージ内：21 メルセデスベンツ 190 E 2.5-16 エボリューション II

5月は定番トミカとして「No.16 日本交通 タクシー」「No.89 トヨタ GR ヤリス」が発売となります。

「No.16 日本交通 タクシー」はここ数年で台数が増えてきたトヨタのジャパンタクシーを東京最大手のタクシー・ハイヤー会社である日本交通の仕様に架装したクルマです。タクシーといえばセダンタイプが主流でしたがキャビンを大きくし、ユニバーサルデザインを取り入れて車椅子などでの利用もしやすくなったことで人気のある車種です。

「No.89 トヨタ GR ヤリス」は日本のトヨタから2020年に登場したハッチバッククーペタイプのスポーツカーです。トヨタのスポーツカーをメインに企画するGRブランドから誕生したクルマで、同社のヤリスとは一部を除いてまったくの新設計がされています。WRC（世界ラリー選手権）に参戦するためのホモロゲーション（公認・承認）取得を目的として開発された車種でもあります。

【2026年5月の定番トミカの新車】

No.16 日本交通 タクシー

No.89 トヨタ GR ヤリス

ドイツのメルセデス・ベンツから登場した190 E 2.5-16 エボリューション IIはDTM（ドイツ・ツーリングカー選手権）に参戦していたエボリューション I（1989年）の進化版です。1990年に登場、わずか500台ほどが生産されました。1992年にはDTMでチャンピオンシップを獲得するなど大活躍したクルマです。

【2026年5月のトミカプレミアムの新車】

21 メルセデスベンツ 190 E 2.5-16 エボリューション II

タカラトミーが展開するトミカは“子供の手のひらに収まるサイズのミニカー”というコンセプトを掲げ1970年に誕生しました。ボディの素材にはダイキャストを使用し、手に取った時のずっしり感と実車同様の静電焼付方式による美しくも強固な塗装が施されたトミカは手の中で格別の存在感を放つ存在として55周年を超え累計10億台を突破！およそ1.8秒に1台売れている計算です。

軽く押すだけでするするっとよく走る走行性能やクルマによってはサスペンションやドアの開閉等のアクションも持っています。手ごろな価格でもあることからファンも多く、物心つく前から触れている方も多いのではないでしょうか。

なお、本記事で使用しているトミカはサンプル品の場合があり、他にトミカタウンシリーズなどのトミカ関連商品からいくつか組み合わせて撮影しています。

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「トミカ新車インプレッション202年4月」レビュー目次

▼今月発売のトミカをご紹介！

▼No.89 トヨタ GR ヤリス

▼21 メルセデスベンツ 190 E 2.5-16 エボリューション II

【トミカ「トヨタ GR ヤリス」「メルセデスベンツ 190 E 2.5-16 エボリューション II」【トミカ新車開封 2026年5月】】

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