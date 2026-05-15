従業員のSNSの私的利用による情報漏洩などの問題が相次ぐ中、企業へのアンケート結果が公表され、SNSの私的利用に関するルールを整備している企業はおよそ2割にとどまっていることがわかりました。

従業員によるSNSの私的利用をめぐっては、西日本シティ銀行の行員が、職場内の様子を撮影してSNSに投稿し、顧客情報が映り込んでいたとして銀行側が謝罪に追い込まれるなど、問題が相次いでいます。

こうした中、帝国データバンクは、従業員のSNSの私的利用に関して、全国の企業1355社を対象にしたアンケートの結果を公表しました。

それによりますと、従業員のSNSの私的利用について、ルールを整備している企業は23.2％にとどまりました。

「SNSでの情報漏洩防止について就業規則で定めている」とする企業がある一方、ルールの整備がされていない企業からは、「どこまで制限し、どこまで自主性にゆだねるかの判断が難しい」などといった声があがっているということです。