阪神は12日から首位ヤクルトと2連戦に臨む

阪神・佐藤輝明内野手は10日に甲子園で行われたDeNA戦ではリーグ最速の2桁となる10号を放つなど、リーグ「10」冠の成績を残している。ファンは「3冠獲ってメジャー移籍」「異次元の成績」と震撼している。

佐藤はここまで打率.377、10本塁打、30打点で打撃主要3冠を独走している。そのほかにも49安打、14二塁打、99塁打、33得点。さらには出塁率.461、長打率.762、OPS1.223と計10部門で“セ界”のトップに君臨する。

阪神は12日から1ゲーム差で追う首位ヤクルトと敵地での2連戦に臨む。佐藤は今季のヤクルト戦には打率.429（21打数9安打）、2本塁打、7打点の成績を残している。

開幕から快音が響く佐藤の打棒。SNS上には「すごい成績」「やばすぎ」「勝負するだけアホらしい」「稀に見る異常な成績」「今年のサトテルがメジャーに居たら」。それでも先週の5月4日から10日までの6試合は打率.176、2本塁打、2打点に終わっているだけに、再び浮上するのか注目だ。（Full-Count編集部）