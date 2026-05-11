8回に遊撃から三塁へ…滝澤がピンチを防ぐ好守を見せた

■西武 6ー1 楽天（10日・ベルーナドーム）

西武・滝澤夏央内野手の好守は今季も健在だ。10日の楽天戦（ベルーナドーム）ではピンチの芽をつむ好守を見せ、チームの勝利に貢献した。SNS上では「NPBで守備総合1位は夏央」「夏央の守備範囲に飛んだらもうあきらめてね」と絶賛された。

華麗な守備は6-1で迎えた9回だ。先頭・浅村のボテボテの打球は三塁前へ。猛チャージをかけた瀧澤は軽やかな身のこなしを見せて一塁へストライク送球。テレビ実況も「ナイスプレー！」と称賛。本拠地ファンをドッと沸かせた。

この日は「9番・遊撃」で先発だったが、源田が遊撃に入った8回守備から三塁へ。昨季自己最多125試合に出場した22歳が広い守備範囲を見せつけた。

「DAZNベースボール」公式X（旧ツイッター）が「軽やかに舞う どこを守っても華麗です 滝澤夏央 前方の打球に好反応」と取り上げると、ファンからは「すご」「夏央くんサイコー！ セカンド、ショート、サード……夏央くん3人欲しい」「令和の牛若丸だ」「瀧澤のプレー見るためなら金出せる（原文ママ）」などとコメント。

ゴールデン・グラブ賞にはユーティリティ部門はない。「どこでもGGが取れる逸材だけどこのままじゃポジションが定まらないからどこでも受賞できないジレンマ ユーティリティにも表彰を」「ゴールデングラブ獲得させるためにも複数ポジションは極力避けて欲しい」と、異例の要望も噴出していた。（Full-Count編集部）