スペンサー・ジョーンズは9日にメジャーデビュー、見た目にも注目が集まった

ドジャース・大谷翔平投手の“そっくりさん”が待望のメジャーデビューを果たした。ヤンキースの有望株、スペンサー・ジョーンズ外野手が8日（日本時間9日）のブルワーズ戦で初出場。ここまで2試合で計5打数無安打、4三振と結果を出せていないが、大谷に似ていると米メディアでも話題になっている。

2022年ドラフト1巡目（全体25位）でヤンキース入りしたジョーンズは、身長202センチ、体重109キロと恵まれた体格を誇る。大谷を参考にしたという打撃フォームもすり足でタイミングを取っているが、見た目にも注目が集まった。

米スポーツ局「ESPNニューヨーク」のトーク番組「ザ・マイケル・ケイ・ショー」で共同司会を務める「That’s Baseball, Suzyn」が「誰かがスペンサー・ジョーンズとショウヘイ・オオタニが似ていると言っていたが、これを見たらそう見えなくもない」と映像を公開すると、ファンからは多くの反響が寄せられた。

「最もオオタニに似ている米国人」「ヘルメットを被ったらよく似ている」「スイングもオオタニとよく似ている」「彼くらい打ってくれることを願おう」「一瞬ヤンキースのユニホームを着たAIオオタニかと思った」「一瞬オオタニかと思ったよ」「これはAI？」とコメント。

日本語でも「大谷くんにそっくりでびっくりした」「本当だ」などと反応した。今季のヤンキース-ドジャース戦は7月17日（同18日）からの3連戦。ジョーンズはメジャー定着できるか。（Full-Count編集部）