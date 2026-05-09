『本好きの下剋上』第六章「フェシュピールコンサート」あらすじ＆先行カット公開！
毎週土曜夕方5時30分より放送中のアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』、第六章の先行カットとあらすじが公開された。
大切な家族や仲間を守るため、領主の養女・ローゼマインとして生きる道を選び、日々奮闘する姿を描くビブリア・ファンタジー小説：香月美夜『本好きの下剋上〜司書になるためには手段を選んでいられません〜』（TOブックス刊）を原作として制作される新アニメ『本好きの下剋上 領主の養女』。
このたび、5月16日（土）夕方5時30分放送、第六章「フェシュピールコンサート」の、本編先行カット、および、あらすじが公開された。
＜第六章「フェシュピールコンサート」 あらすじ＞
印刷業の寄付金を集めるべく、神官長・フェルディナンドの演奏会・フェシュピールコンサートの準備を進めるローゼマイン。
騎獣の訓練をこなす中、ガリ版印刷が完成し、寄付金集めの目玉「フェルディナンドの素敵イラスト入りプログラム」も出来上がって、いざ本番。
響き渡るフェルディナンドの美声に大盛り上がりのフェシュピールコンサート。
大満足のローゼマインだが、そこに思わぬ乱入者が現れて……！？
＞＞＞第六章先行カットをすべてチェック！（写真9点）
（C） 香月美夜・TO ブックス／本好きの下剋上製作委員会２０２６
大切な家族や仲間を守るため、領主の養女・ローゼマインとして生きる道を選び、日々奮闘する姿を描くビブリア・ファンタジー小説：香月美夜『本好きの下剋上〜司書になるためには手段を選んでいられません〜』（TOブックス刊）を原作として制作される新アニメ『本好きの下剋上 領主の養女』。
＜第六章「フェシュピールコンサート」 あらすじ＞
印刷業の寄付金を集めるべく、神官長・フェルディナンドの演奏会・フェシュピールコンサートの準備を進めるローゼマイン。
騎獣の訓練をこなす中、ガリ版印刷が完成し、寄付金集めの目玉「フェルディナンドの素敵イラスト入りプログラム」も出来上がって、いざ本番。
響き渡るフェルディナンドの美声に大盛り上がりのフェシュピールコンサート。
大満足のローゼマインだが、そこに思わぬ乱入者が現れて……！？
＞＞＞第六章先行カットをすべてチェック！（写真9点）
（C） 香月美夜・TO ブックス／本好きの下剋上製作委員会２０２６
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