県南、美波町の「日和佐うみがめ博物館カレッタ」には、午前9時の開館とともに多くの観光客が訪れました。



ここ2年間は改修工事で休館していたため、カレッタにとっては3年ぶりのゴールデンウィーク。



施設によりますと、リニューアル前より人出は増え、期間中約5000人が訪れたということです。



（県内から）

「かわいい」

「凄く迫力があって、大きさが今まで分からなかったんですけど、きょう見てよく分かった」





Qリニューアルしてどう？「凄く変わって良かった」こちらは海のレジャーを楽しめる海陽町の海洋自然博物館マリンジャム。目玉は船底からサンゴや熱帯魚を見ることができる、海中観光船・ブルーマリン号です。（京都から）「魚が思っていたよりいっぱいいて、水族館で見るのと全然違う。実際に今度は潜ってみたいと思いました。それぐらいキレイ」（東京から）「海の色がすごく青くてキレイ」「海の中の生物たちがこんな近くに見えて、いい機会だと思った」マリンジャムによりますと、ゴールデンウイーク期間中はブルーマリン号の便数を増やし運行していて、満席になる便も出るなど例年並みの賑わいを見せたということです。