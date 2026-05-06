ここまで13試合に出場していた主力の安部が無念の負傷交代。写真：梅月智史（サッカーダイジェスト写真部）

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　担架に運ばれて、ピッチを後にした。

　ガンバ大阪は５月６日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第15節で、名古屋グランパスと対戦している。

　開始８分に稲垣祥のゴールで先制を許す。その数分後、安部柊斗が相手とのボールの奪い合いで左足首を痛める。
 
　状態が確認され、プレーを再開したが、すぐにピッチに座り込んでしまう。結局、交代を余儀なくされた。

　17分に安部に代わり、山本天翔が投入された。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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