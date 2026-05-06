ガンバにアクシデント。前半早々に安部柊斗が負傷交代。左足首を痛めたか
担架に運ばれて、ピッチを後にした。
ガンバ大阪は５月６日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第15節で、名古屋グランパスと対戦している。
開始８分に稲垣祥のゴールで先制を許す。その数分後、安部柊斗が相手とのボールの奪い合いで左足首を痛める。
状態が確認され、プレーを再開したが、すぐにピッチに座り込んでしまう。結局、交代を余儀なくされた。
17分に安部に代わり、山本天翔が投入された。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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ガンバ大阪は５月６日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第15節で、名古屋グランパスと対戦している。
開始８分に稲垣祥のゴールで先制を許す。その数分後、安部柊斗が相手とのボールの奪い合いで左足首を痛める。
状態が確認され、プレーを再開したが、すぐにピッチに座り込んでしまう。結局、交代を余儀なくされた。
17分に安部に代わり、山本天翔が投入された。
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