【ムーミン×アヴェダ】「やさしさ」が広がる限定コレクションが数量限定で登場！
植物由来成分と科学を融合し、ホリスティックな美を提案するアヴェダより、世代を超えて愛されるムーミンとのコラボレーションによる限定コレクションが、2026年5月6日（水）より数量限定で発売される。
＞＞＞ムーミン×アヴェダの限定アイテムをチェック！（写真13点）
「人と地球を大切にする」というアヴェダの使命と、自然や多様性を尊重し他者を思いやるムーミンの世界観が響き合い、今回の特別なコラボレーションが実現。
アヴェダを象徴するパドル ブラシをはじめ、日常に寄り添うアイテムに、ムーミンの世界観をあしらった特別仕様で展開される。
やさしさと遊び心が共存するデザインは、母の日のギフトにもぴったり。
そして、ムーミン限定デザイン製品を含む購入で、オリジナルアイテムがプレゼントされるキャンペーンも実施される。こちらは数量限定、なくなり次第終了となるのでご注意を。
また、2026年5月6日（水）より、伊勢丹新宿店にてポップアップイベントが開催される。会場では、コラボレーション製品を一足早くお手にとってご覧いただけるほか、購入金額に応じた限定グッズのプレゼントもご用意。
さらにイベント会場限定では特別なモチーフの刻印サービスも実施。母の日のギフトや、ご自身へのご褒美をより特別なものに！
2万2000円（税込）以上の購入で、ムーミン限定デザインオリジナルステッカー＆オリジナルステンレスボトルがプレゼントされる。
母の日も近いのでプレゼントにもおすすめ、もちろん自分へのご褒美も！
＞＞＞ムーミン×アヴェダの限定アイテムをチェック！（写真13点）
「人と地球を大切にする」というアヴェダの使命と、自然や多様性を尊重し他者を思いやるムーミンの世界観が響き合い、今回の特別なコラボレーションが実現。
アヴェダを象徴するパドル ブラシをはじめ、日常に寄り添うアイテムに、ムーミンの世界観をあしらった特別仕様で展開される。
やさしさと遊び心が共存するデザインは、母の日のギフトにもぴったり。
また、2026年5月6日（水）より、伊勢丹新宿店にてポップアップイベントが開催される。会場では、コラボレーション製品を一足早くお手にとってご覧いただけるほか、購入金額に応じた限定グッズのプレゼントもご用意。
さらにイベント会場限定では特別なモチーフの刻印サービスも実施。母の日のギフトや、ご自身へのご褒美をより特別なものに！
2万2000円（税込）以上の購入で、ムーミン限定デザインオリジナルステッカー＆オリジナルステンレスボトルがプレゼントされる。
母の日も近いのでプレゼントにもおすすめ、もちろん自分へのご褒美も！
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