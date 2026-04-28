精密鋳造メーカーのキャステム（広島県福山市）が、人気漫画「キン肉マン」の主人公のキン肉マンと「悪魔超人」のブラックホールのペン立てを4月29日午前10時から発売します。

【えっ！】歯ブラシ立てでもかわいいじゃん！ あなたは、どう使う？ ブラックホール＆キン肉マンのペン立てをもっと見る！

同社によると、ブラックホールは、四次元空間へと通じ、一度吸い込まれたものは脱出できないとされる「顔の穴」。一方のキン肉マンは、特徴的なタラコ唇の口。この特徴をそのまま機能として生かし、ペンを差し込める構造に落とし込んだということです。

ペン立てとしてだけでなく、歯ブラシスタンドなどとしても使用可能だということです。サイズは、「ブラックホールペン立て」が縦40ミリ、横30ミリ、高さ20ミリ、重さ約60グラム。「キン肉マンペン立て」が縦70ミリ、横55ミリ、高さ35ミリ、重さ約300グラム。

価格は、ブラックホールペン立てが1980円（以下、税込み）、キン肉マンペン立てが2750円。ブラックホールペン立ては同社の楽天市場店などで販売。キン肉マンペン立ては、キン肉マンミュージアム（静岡県沼津市）で限定商品として販売されます。