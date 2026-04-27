イオンシネマ津田沼 South

イオンエンターテイメントは、全6スクリーンを備えたシネマコンプレックス「イオンシネマ津田沼 South」を、7月に開業する。1番スクリーンにDolby Atmosを導入したほか、全スクリーンにレーザープロジェクターを採用している。住所は千葉県習志野市津田沼 1-10-30。

2026年3月に開業した京成松戸線・新津田沼駅直結の大型商業施設「イオンモール津田沼 South」内にオープンするもので、駅から至近の利便性に加え、ショッピングや食、エンターテイメントが一体となった場所。

1番スクリーンにDolby Atmosを導入し、「臨場感あふれるリアルなサウンドがシアター内を満たし、制作者の意図通りに縦横無尽に空間内を移動することで、まるで作品の中に入り込んでしまったかのような没入感を味わうことができる」という。

全スクリーンにレーザープロジェクターを採用し、「どのスクリーンでも、明るく色彩豊かで高コントラストな映像をお楽しみいただける」とのこと。

劇場内には、両肘付きの独立シートを全席に導入。売店はセルフオーダー方式。チケットの購入から入場までをスマホで完結できるデジタルチケットにも対応している。