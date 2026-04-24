打っても打率.358…攻守に躍動する25歳

■楽天 3ー2 日本ハム（23日・エスコンフィールド）

日本ハムの奈良間大己内野手が23日、エスコンフィールドで行われた楽天戦で美技を見せた。安打性の打球に飛びつくと、難しい体勢から一塁へ送球。「出続けたらゴールデングラブ獲れるだろ」「メジャー級の好プレー」とファンから絶賛の声が殺到した。

1点ビハインドの7回、2死走者から村林が放った中前へ抜けそうな打球に飛びついた。倒れこみながら一塁へ送球すると、一塁手の清宮も脚を開いてショートバウンドをキャッチ。見事アウトを奪った。

「パーソル パ・リーグ」が公式X（旧ツイッター）に動画を公開すると、ファンからは「奈良間くんは既に、12球団最強の二塁手！」「かっけぇぇぇぇ」「ここめっちゃ沸いた 最高だった」「北海道忍者！」「さすが守備職人」「奈良間もやばいけど清宮の開脚キャッチがすげぇ」と称賛の声が相次いだ。

4年目の奈良間は5試合連続で安打を放つなど、打率.358とバットでもアピール中。試合には惜しくも敗れたものの、本拠地を盛り上げた。（Full-Count編集部）