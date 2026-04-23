ÂæËÌ»ÔÎ©Æ°Êª±à¡¢¥¿¥ó¥Á¥ç¥¦¤Î¤Ò¤ÊÃÂÀ¸¡¡Î¾¿Æ¤ÏËÌ³¤Æ»¤«¤éÍè¤¿¤Ä¤¬¤¤¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÂæËÌ»ÔÎ©Æ°Êª±à¤Ç20Æü¡¢¥¿¥ó¥Á¥ç¥¦¤Î¤Ò¤Ê¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¿ÆÄ»¤Ï2011Ç¯¤ËËÌ³¤Æ»¶üÏ©»ÔÆ°Êª±à¤«¤é¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿»ó¤Î¥¥«¤ÈÍº¤Î¥Ó¥Ã¥°¤Î¤Ä¤¬¤¤¤Ç¡¢¤³¤Î¤Ä¤¬¤¤¤Ë¤Ò¤Ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï2022Ç¯°ÊÍè¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¡£
Æ±±à¤¬23Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£
Æ±±à¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¥«¤Ï2022Ç¯¤Ë¡ÖËéÄá¡×¡Ê¥ê¡¼¥Û¡¼¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ°Ê¹ß¤âËèÇ¯Íñ¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌ¤¼õÀºÍñ¤À¤Ã¤¿¡£º£Ç¯3·îÃæ½Ü¤Ë»ô°é°÷¤¬Íñ¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¸¡ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¼õÀºÍñ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¿Í¹©¤Õ²½¤ò³«»Ï¡£ÃÂÀ¸¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë2ÆüÁ°¤Ë¥¥«¤Î¤â¤È¤ËÌá¤·¡¢20Æü¤Ë¤Õ²½¤·¤¿¡£
20ºÐ¤Î¥¥«¤È23ºÐ¤Î¥Ó¥Ã¥°¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢2ÅÙÌÜ¤Î»Ò°é¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£¥Ó¥Ã¥°¤ÏÃ¯¤«¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ÌÄ¤À¼¤ò¾å¤²¤¿¤ê¡¢Ä¹¤¤¤¯¤Á¤Ð¤·¤ÇÄÉ¤¤Ê§¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»ô°é°÷¤ÏÊÝ¸î¶ñ¤òÃåÍÑ¤·¤Æºî¶È¤äµë±Â¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Î¥¥«¤Ï¤Ò¤Ê¤Ø¤Î±ÂÉÕ¤±¤òÃ´¤¤¡¢ÉÕ¤¤Ã¤¤ê¤ÇÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
±à¤ÏÍè±à¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢ºô¤òÃ¡¤¤¤¿¤ê¡¢¶á¤Å¤¤¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¥«¤¬¤Ò¤Ê¤ò±£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿¯Æþ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ó¥Ã¥°¤Î¹¶·âÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ò¤Ê¤¬½ý¤Ä¤¯¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡¢Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤éË¾±ó¶À¤ÇÄ¯¤á¤ë¤Î¤¬¡¢¤Ò¤Ê¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¾å¤Ç¤ÏºÇÁ±¤ÎÊýË¡¤À¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡ÊÄÄù¨婷¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
Æ±±à¤¬23Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£
Æ±±à¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¥«¤Ï2022Ç¯¤Ë¡ÖËéÄá¡×¡Ê¥ê¡¼¥Û¡¼¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ°Ê¹ß¤âËèÇ¯Íñ¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌ¤¼õÀºÍñ¤À¤Ã¤¿¡£º£Ç¯3·îÃæ½Ü¤Ë»ô°é°÷¤¬Íñ¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¸¡ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¼õÀºÍñ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¿Í¹©¤Õ²½¤ò³«»Ï¡£ÃÂÀ¸¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë2ÆüÁ°¤Ë¥¥«¤Î¤â¤È¤ËÌá¤·¡¢20Æü¤Ë¤Õ²½¤·¤¿¡£
±à¤ÏÍè±à¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢ºô¤òÃ¡¤¤¤¿¤ê¡¢¶á¤Å¤¤¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¥«¤¬¤Ò¤Ê¤ò±£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿¯Æþ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ó¥Ã¥°¤Î¹¶·âÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ò¤Ê¤¬½ý¤Ä¤¯¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡¢Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤éË¾±ó¶À¤ÇÄ¯¤á¤ë¤Î¤¬¡¢¤Ò¤Ê¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¾å¤Ç¤ÏºÇÁ±¤ÎÊýË¡¤À¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡ÊÄÄù¨婷¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë