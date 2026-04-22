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【まとめ】「これならちょっと手が出せる」ソフトバンクでiPhone 17などが実質1円になるお得情報を大公開

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YouTubeチャンネル「あうあう家のガジェット」が「オンラインで買える！iPhone 17やGalaxy Z Flip 7実質1円2万円キャッシュバック付き！！ホールドは2年で2万円！」を公開した。動画では、あうあうがソフトバンクやワイモバイルを中心とした、オンラインで契約できる最新スマートフォンのキャッシュバックキャンペーンや実質1円の案件についてまとめている。



動画では、iPhone 17やGalaxy Z Flip 7などのソフトバンク向けキャンペーンを紹介。iPhone 17は実質1円の2年レンタルで、モバイルサポート（月額770円）への1か月加入を条件に2万円の現金キャッシュバックが受けられる。ただし、返却時の事務手数料が2万2000円かかる点や、月額料金の高さに触れ、今回は「無しにしましょう」と語った。一方、Galaxy Z Flip 7の実質1円や、Galaxy Z Fold 7の月額830円のキャンペーンには「これならちょっと手が出せる」と評価している。



また、Redmi 15 5Gが一括1円で1万8000円のキャッシュバック対象となっていることや、Google Pixel 10aが実質1円で1万5000円のキャッシュバックとなる案件も紹介。PayPayガチャやオンライン代理店を利用することで、高額な事務手数料や交通費をかけずにさらにお得に契約できると解説した。



オンライン手続きのメリットについて「わざわざ高い交通費をかけてまで遠くから来るんだったら、こちらも1つの選択肢に入るのでは」と強調。一方で「解約しまくってブラックリストになるのはやめましょうね」と視聴者に注意を呼びかけ、計画的な契約を促した。



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