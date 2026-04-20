ラミレスの妻･美保、夫の長女お迎え担当に不安「一番心配笑」
元横浜DeNAベイスターズの監督のアレックス・ラミレスの妻・美保さんが20日までにオフィシャルブログを更新。夫に長女の迎えを任せたエピソードをユーモアたっぷりにつづった。
美保さんは、ラミレス氏と2015年４月に結婚。ダウン症であることを公表している10歳の長男・剣持（けんじ）くん、８歳の次男・寿凛（じゅり）くん、６歳の長女・莉明（りあ）ちゃん、 ３歳の三男・杏気（あんげ）くんを出産し、４人の子どもを育てている。
４月から長女が小学生、三男は幼稚園に入園し、生活は一層慌ただしくなる中、３月末に投稿したブログでは、片道１時間の通学に向けた“通学練習”の様子も公開。普段は公共交通機関を利用しない夫が途中で買い物に立ち寄るなど“寄り道”を重ね、「その度に子供に『寄り道しちゃダメよ』って説得力のない発言」と苦笑いで振り返っていた。
17日、「おつかれ様です」と題してブログを更新すると、絵文字を交えながら「金曜日〜〜〜 」と切り出し、「月曜から頑張った子供と自分と(パパ)に拍手！！」と１週間をねぎらった美保さん。
電車で長女を送り出した帰りであることを明かし、「ただいま帰宅中」とつづった。
さらに「学生の皆さんも会社にお勤めの皆さんも本当に毎日頑張ってるよ。みんな素晴らしい。毎日自分を褒めちぎってください」と呼びかけ、フォロワーへ温かいメッセージを送った。
また前日には、長女の下校時には三男を連れて電車に乗ったといい、飴をくわえてご機嫌な様子の三男の姿とともに「飴ちゃんでお利口さんでした 笑」と微笑ましいエピソードを添えた。
この日は「幼稚園保護者会と小学校授業参観と懇談会と大忙し」と説明し、長女の迎えは夫に任せたというが「それが一番心配笑」とユーモアを交えてつづり、家族で協力しながら多忙な日々を乗り切る様子を伝えている。
美保さんは、ラミレス氏と2015年４月に結婚。ダウン症であることを公表している10歳の長男・剣持（けんじ）くん、８歳の次男・寿凛（じゅり）くん、６歳の長女・莉明（りあ）ちゃん、 ３歳の三男・杏気（あんげ）くんを出産し、４人の子どもを育てている。
17日、「おつかれ様です」と題してブログを更新すると、絵文字を交えながら「金曜日〜〜〜 」と切り出し、「月曜から頑張った子供と自分と(パパ)に拍手！！」と１週間をねぎらった美保さん。
電車で長女を送り出した帰りであることを明かし、「ただいま帰宅中」とつづった。
さらに「学生の皆さんも会社にお勤めの皆さんも本当に毎日頑張ってるよ。みんな素晴らしい。毎日自分を褒めちぎってください」と呼びかけ、フォロワーへ温かいメッセージを送った。
また前日には、長女の下校時には三男を連れて電車に乗ったといい、飴をくわえてご機嫌な様子の三男の姿とともに「飴ちゃんでお利口さんでした 笑」と微笑ましいエピソードを添えた。
この日は「幼稚園保護者会と小学校授業参観と懇談会と大忙し」と説明し、長女の迎えは夫に任せたというが「それが一番心配笑」とユーモアを交えてつづり、家族で協力しながら多忙な日々を乗り切る様子を伝えている。