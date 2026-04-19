パナソニック コネクト、新型タフブック「FZ-56」「FZ-40」を発表 / ポケモンと一緒に。ガストが冒険の舞台に【まとめ記事】
パナソニック コネクトグループは、「堅牢」「長時間」「拡張性」で過酷な現場を支える堅牢PC、タフブック「FZ-56（14.0 型）」を2026年6月、タフブック「FZ-40（14.0型）」シリーズの新モデルを2026年4月より発売することを、4月14日（火）に発表。また、同日に「パナソニック コネクト『タフブック』新製品発表会」を開催し、新製品プレゼンテーションや防滴・防塵のデモンストレーションも行った。
株式会社すかいらーくレストランツが運営するガストは、2026年4月23日（木）より、今年で30周年を迎え、次のテーマを「たべる」としている「ポケモン」とのキャンペーンを開催し、ガスト全店にて、子どもから大人まで家族で楽しめるおいしいメニューと体験を提供する。
■床に優しく、音も静か！椅子交換用ウレタン製キャスター
サンワサプライ株式会社は、床にキズのつきにくいウレタン製のストッパー付きキャスター「SNC-CAST12」を5月中旬に発売する。直径60mmの大型キャスター5個入りです。差し込み式でシャフト部の直径11mm、長さ24〜26mmのチェアに対応する。フローリングやPタイル、コンクリートなどの硬い床を傷つけにくく、静音性も高いウレタン巻きの双輪キャスターだ。作業中の不意な動きを防ぎ、止めたい時はしっかり固定できるストッパー付き。
■特製スモークベーコンソースで楽しむ！バーガーキング、「スモークハウス」2商品を発売
株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2026年4月17日（金）より、大人気シリーズ“ビッグマウス”から、直火焼きの100％ビーフパティを、香ばしい刻みベーコンを使用したコク深くスモーキーな新開発「特製スモークベーコンソース」で仕上げた『ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス』『オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス』の2商品を期間限定で新発売する。
■AIが“自分の仕事を代わって実行する”──「Agent Skills」の効用【AI活用術】
2025年、AIは自律的な処理ができるようになり始め、「AIエージェント元年」といわれる年になった。会話の相手ができるだけだったAIが、「自分の代わりに動く」ようになったのだ（＝AIエージェント、代理人）。そして今年に入りさっそくそのAIはまためざましい進化を始めている。今回はその中で注目度の高い「Agent Skills」と呼ばれる機能を紹介したい。
■「現場を止めない」別格の信頼性で過酷な現場を支える！パナソニック コネクト、新型タフブック「FZ-56」「FZ-40」を発表
パナソニック コネクトグループは、「堅牢」「長時間」「拡張性」で過酷な現場を支える堅牢PC、タフブック「FZ-56（14.0 型）」を2026年6月、タフブック「FZ-40（14.0型）」シリーズの新モデルを2026年4月より発売することを、4月14日（火）に発表。また、同日に「パナソニック コネクト『タフブック』新製品発表会」を開催し、新製品プレゼンテーションや防滴・防塵のデモンストレーションも行った。
■ポケモンと一緒に『おいしいぼうけん』始まる！特別メニューや店内体験、ガストが冒険の舞台に
株式会社すかいらーくレストランツが運営するガストは、2026年4月23日（木）より、今年で30周年を迎え、次のテーマを「たべる」としている「ポケモン」とのキャンペーンを開催し、ガスト全店にて、子どもから大人まで家族で楽しめるおいしいメニューと体験を提供する。
■ITライフハック
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■パソコンに関連した記事を読む
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・デスクがスッキリ整う！スチール製モニター台の新色
・セルフ・バス両対応！USB A・Type-Cの接続方法も使い勝手で選べるUSBハブ
・最新AI性能と圧倒的な互換性でハイブリッドワークを支援！パナソニック、新世代レッツノート「SC7/NC7/FC7」発表
・手元に推しを飾れる！3分充電の推し活マウス
■床に優しく、音も静か！椅子交換用ウレタン製キャスター
サンワサプライ株式会社は、床にキズのつきにくいウレタン製のストッパー付きキャスター「SNC-CAST12」を5月中旬に発売する。直径60mmの大型キャスター5個入りです。差し込み式でシャフト部の直径11mm、長さ24〜26mmのチェアに対応する。フローリングやPタイル、コンクリートなどの硬い床を傷つけにくく、静音性も高いウレタン巻きの双輪キャスターだ。作業中の不意な動きを防ぎ、止めたい時はしっかり固定できるストッパー付き。
■特製スモークベーコンソースで楽しむ！バーガーキング、「スモークハウス」2商品を発売
株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2026年4月17日（金）より、大人気シリーズ“ビッグマウス”から、直火焼きの100％ビーフパティを、香ばしい刻みベーコンを使用したコク深くスモーキーな新開発「特製スモークベーコンソース」で仕上げた『ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス』『オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス』の2商品を期間限定で新発売する。
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2025年、AIは自律的な処理ができるようになり始め、「AIエージェント元年」といわれる年になった。会話の相手ができるだけだったAIが、「自分の代わりに動く」ようになったのだ（＝AIエージェント、代理人）。そして今年に入りさっそくそのAIはまためざましい進化を始めている。今回はその中で注目度の高い「Agent Skills」と呼ばれる機能を紹介したい。
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パナソニック コネクトグループは、「堅牢」「長時間」「拡張性」で過酷な現場を支える堅牢PC、タフブック「FZ-56（14.0 型）」を2026年6月、タフブック「FZ-40（14.0型）」シリーズの新モデルを2026年4月より発売することを、4月14日（火）に発表。また、同日に「パナソニック コネクト『タフブック』新製品発表会」を開催し、新製品プレゼンテーションや防滴・防塵のデモンストレーションも行った。
■ポケモンと一緒に『おいしいぼうけん』始まる！特別メニューや店内体験、ガストが冒険の舞台に
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