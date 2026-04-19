9回1死一塁から高橋周の打球は抜けるかと思われたが…

■阪神 7ー5 中日（19日・甲子園）

阪神は19日、甲子園での中日戦に7-5で勝利した。9回はラファエル・ドリス投手がピンチを招いたが、中野拓夢内野手がヒット性の打球をもぎ取る好守を披露。「鳥肌立った」「エグすぎるやろ」と虎党も仰天した。

2点リードして迎えた9回、“エリア7”が発動した。ドリスが1死一塁の場面で高橋周に一二塁間を破られるような痛打を浴びた。抜ければピンチが拡大するシーン。これを阻止したのが、名手・中野だった。

打球に素早く反応すると猛ダッシュして捕球。勢いで体は流れたものの、体を一回転させて一塁へ完璧な送球を見せた。しっかりとアウトを奪い、甲子園は大歓声が起きた。ベンチではナインも拍手を送り、ドリスも感謝した。中野の好守もあってこの回をゼロに抑え、阪神は中日戦を3連勝した。

中野のビッグプレーがなければ、結果はどうなっていたか分からない。それだけに、SNS上では称賛の声が殺到した。「普通はヒットやで！」「中野の守備ほんま神すぎる」「中野の守備範囲おかしい」「たまらん」「中野の守備範囲気持ちよすぎだろ！」「残念そこは中野」「これぞプロフェッショナル」などと感動の声が寄せられている。（Full-Count編集部）