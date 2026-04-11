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YouTubeチャンネル「りーちゃんねるBRZ‎」が、「【後悔してる？】車ディーラーを辞めて1年。伝えたい重大な決意。」と題した動画を公開しました。動画では、愛車BRZでの御殿場ドライブの様子と、チャンネル登録者数1万人突破の感謝、そして今後の活動に向けた「重大な決意」が語られています。



冒頭、愛車BRZに乗る出演者は、静岡県御殿場市の「時の栖（ときのすみか）」へお花見に向かいます。あいにくの大雨に見舞われますが、満開の桜の下に到着。「今年も満開の桜とBちゃんのいいショット撮れた」と、愛車とのドライブを満喫する姿が収められています。その後はカフェに立ち寄り、「天空の抹茶ラテ」で冷えた体を温めました。



続いて、ハンバーグレストラン「さわやか」へ向かいますが、1時間待ちという事態に。その待ち時間を利用して、登録者1万人突破の感謝を伝えます。さらに今後の目標として、「今年中にチャンネル登録者2万人突破」「元ディーラー女子としての発信を増やす」「楽しくやりたい」という3つの決意を発表。「私目線でしかできないような車両紹介に挑戦したい」と、元ディーラーならではの視点を活かした企画への意気込みを語りました。また、オリジナルグッズを制作中であることも明かしています。



大雨の中でもポジティブに楽しむドライブ風景は、休日のお出かけの参考になりそうです。元ディーラー女子ならではの専門的な視点が加わる、今後の動画展開にも期待が高まります。