個性豊かな3人の横顔とそれぞれの原点

パ・リーグ6球団の公式チア＆パフォーマンスチーム全123名を特集する企画。ソフトバンクのオフィシャルダンス＆パフォーマンスチーム「ハニーズ」から、あかりさん、ユズさん、Chenn Chennさんの3人のプロフィールを紹介する。

静岡県出身のあかりさんは1月5日生まれ、身長160センチ。趣味は写真撮影と動画編集だ。2026シーズンの登場曲にMy Hair is Bad『あかり』を挙げる。ハニーズ2年目を迎え「できることが増えた今だからこそ見せられる姿がある」と意気込みを示す。実姉であるみづきさんとの共演も見どころだ。

神奈川県出身のユズさんは1月18日生まれ、身長154センチ。趣味はお菓子を食べながら映画やドラマを見ること。ダンスを始めたきっかけについて「映画『チア☆ダン』を見てチアダンスをやりたいと思ったことがきっかけです！」と語る。ハニーズ2年目となる今季は「ホークスが勝った瞬間の喜びや、ドームの一体感をもっとファンの皆さまと共有したいから！」と活動継続の理由を明かした。

台北出身のChenn Chenn（チェンチェン）さんは3月9日生まれ、身長158センチ。趣味はダンス、演技、運動である。昨年に続き開催された台北オーディションで選出された一人。幼少期から人前で表現することを好み、「ハニーズとしてたくさんの方に勇気や感動を届けたい」との思いで挑戦した。

初めて練習した日の感想については「とても緊張しましたが、同時にワクワクもしていました。初心を忘れずに頑張ろうと思いました」と振り返る。新たな環境でも前向きな姿勢を崩さず、成長への意欲をにじませている。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）