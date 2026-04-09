オリックスやMLBでトレーナーを務めた高島誠氏が推奨する“守備の土台作り”

守備において「打球への反応が遅い」と悩む選手は多い。反応を速めるには、“目と手の連動”が重要になる。オリックスやMLBのナショナルズでトレーナーを務めた高島誠さんは、連動を高める「ハンドアイコーディネーション」ドリルを推奨している。

プレーの質を高めるには、土台作りが重要になる。「まずは守備をするための準備です。特に目と手がコーディネート（連動）して動くか」と高島さんは語る。打球に対して目と手が正確に反応し、それに伴って足も動かせるかが土台となる。試合で緊張して体が動かなくなるようなケースでも、目で見たものに対して手が迅速に反応できるようになることで捕球技術は向上する。

高島さんが推奨するドリルは、ボール1球でできる。まず、ボールを持った手を前に伸ばす。次にボールを離し、落ちる前に逆の手で素早くキャッチする。この動作を繰り返し、慣れてきたら徐々にテンポを上げていく。

「理想を言えば、ボールは動かないでほしい」。ボールの位置が変わらない状態で、左右の手を素早く入れ替えてキャッチするように努める。力が抜けていないとスピーディーに手を動かせないため、試合前などリラックスしたい時にも効果的。力まない感覚を覚える練習にもなる。

焦って次の動作に移ろうとしないように注意したい。実戦でも同様で、「慌ててたくさんのことを一気にやろうとしても、まず捕らなければアウトにできません」。まずは目の前の動作に集中し、確実に捕球する感覚を身に付けることが守備上達への第一歩となる。（First-Pitch編集部）