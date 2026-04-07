佐々木朗希の“伝家の宝刀”を米分析家が称賛

【MLB】ドジャース 8ー6 ナショナルズ（日本時間6日・ワシントンDC）

白星は掴めなかったが、佐々木朗希が見せた“魔球”が米を震撼させた。佐々木は5日（日本時間6日）、敵地でのナショナルズ戦に先発。5回6失点と不本意な結果に終わったが、“伝家の宝刀”の変化量とキレ味が「なんだこれは」「エグすぎるだろ」と、SNS上で話題となった。

日米ファンを虜にした“魔球”が投じられたのは、2回1死でCJ・エイブラムス内野手を迎えた場面。2ストライクからの3球目、外角低めを狙ったスプリットが急激に落下し、エイブラムスのバットは空を切った。かすることさえ許さなかった衝撃落差に、米メディアは驚きを隠せなかった。

“ピッチング・ニンジャ”の愛称で知られる投球分析家のロブ・フリードマン氏は、自身のX（旧ツイッター）でこの一球を取り上げた。「ロウキ・ササキの悪魔的86マイル（約138.4キロ）のフォーク」とコメントを添えて、スローモーション映像も交えながらそのシーンを公開した。

MLB公式の「ベースボール・サバント」によると、落下幅は42インチ（約106.6センチ）。ストライクゾーン高め付近から急激に落下した“魔球”の凄さを実証する衝撃データとなった。ファンもSNSで反応。「これ、ほんとにフォークか？」「無茶苦茶いい」「朗希は、ストレートとスプリットだけで何とかなる」「たまらんわ」「えげつない」などとコメントを寄せていた。

今季2度目の先発マウンドとなった佐々木は、5回90球（ストライク57球）を投げ、5奪三振3四球、5安打6失点。日米を通じて自己ワースト失点で降板し、今季初勝利も逃した。ただ、24歳の剛腕が放った輝きに、今後の躍進を期待するファンも多かった。（Full-Count編集部）