一番多い嘘は？

この人となら何があっても乗り越えられる。そう信じて結婚したはずが、一緒に暮らし始めると相手の意外な一面が見えてくることもあります。今回は、結婚後に発覚した嘘をめぐるエピソードを見ていきましょう。

【画像】「知りたくなかった…」これが、結婚後に気づいた“衝撃の嘘”ベスト5です！

結婚後に気づいた嘘について、ネット上にはさまざまなコメントが。「夫が生活費を出し渋るから問い詰めたら、交際中には『ない』って言ってた借金が100万円単位であった」「うちの場合は督促状が届いて夫の借金が判明した。義両親もそのことを黙ってた」など“借金”に関する話題が多く見られました。結婚後に知る嘘のなかでも、特に金銭問題は深刻化するケースが目立つようです。

女性関係や仕事の隠し事… 逆に安心した嘘も？

借金と並んで激怒の声が多いのが、夫の過去の女性関係。「縁を切ったと聞いてた元カノと結婚後も連絡を取り合ってた」「私が初めての彼女だって言ってたのに、遊びに来た夫の同級生から何人も交際経験があったことを聞かされた」など、自分は特別だと思っていた分、隠されていた過去に複雑な思いを抱く人もいました。

その一方で「昔はモテた自慢していた夫が実は女性経験ゼロだった。なんとなく気づいてたから逆に安心したわ」といった、内容によっては安心材料になる嘘もあるのかもしれません。

借金や女性関係のコメントが目立つ一方で、夫の日常的な隠し事を疑うような、生活についての嘘もちらほら。「喫煙者じゃないふりをして、私のいないところではバンバン吸ってた。ポケットからライターが出てきて判明した」「社員は社員でも、正社員じゃなくて契約社員だった」など、一緒に暮らす時間が長くなるからこそ、予期せぬタイミングで事実を知ることもあります。

実は妻側も!? 整形や美容費用を偽る声も

嘘をついていたのは夫ではなく、実は自分だったと打ち明ける人も。「借金を隠したまま結婚したのは夫じゃなくて自分。まぁ親への借金だったけど」といった声に加え、「付き合ってた時は無加工って言い張ってたけど、学生時代の写真を見られてプチ整形がバレた」「歯列矯正に20万円以上使ってきたけど、旦那には3万円って言ってある」などの声が相次ぎました。夫側とは違って、外見を理想に近づけたいあまり嘘をつく人が多いようです。

結婚後に明らかになった嘘には、深刻なものから思わず笑ってしまうものまであり、受け止め方も人それぞれ。意外とこうした出来事をきっかけに、夫婦としての関係が築かれていくのかもしれませんね。