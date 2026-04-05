敵地・ナショナルズ戦に「1番・DH」で先発出場する

【MLB】ナショナルズ ー ドジャース（日本時間6日・ワシントンDC）

ドジャースの大谷翔平投手は5日（日本時間6日）、敵地のナショナルズ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。2試合ぶりの2号本塁打と自己最長40試合連続出塁に期待がかかる。佐々木朗希投手が今季初勝利をかけて先発する。

前日4日（同5日）の同戦で「1番・DH」で先発出場。2回、5回と右前打を放ち、2試合連続のマルチ安打をマークした。自己最長で日本人歴代3位の39試合連続出塁を記録。6打数2安打で打率.241となった。

チームはムーキー・ベッツ内野手が右腰を痛めて初回で負傷交代したものの、2試合連続の2桁10得点を挙げて大勝した。

佐々木朗希投手は今季初勝利を目指す。前回30日（同31日）は4回4安打1失点で黒星を喫した。ベッツは先発メンバーから外れた。

ナショナルズは昨季まで巨人でプレーした左腕フォスター・グリフィンが先発する。3月30日（同31日）の敵地・フィリーズ戦では5回5安打2失点と好投。MLB復帰後初勝利を挙げ、ロイヤルズ時代の2020年以来6年ぶりのメジャーでの白星となった。（Full-Count編集部）