戦慄かなの、タトゥーのぞく姫ルック レースソックスで美脚輝く【関コレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/04/05】大森靖子率いるアイドルグループ・ZOCX（ゾック）の戦慄かなのが5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。
【写真】27歳アイドル、タトゥーのぞく美脚コーデ
戦慄は、ピンクのミニ丈ドレスとレースソックス、ティアラを合わせた“姫ルック”を披露。蝶のタトゥーがのぞく美しい脚を見せた。
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
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【写真】27歳アイドル、タトゥーのぞく美脚コーデ
◆戦慄かなの、美脚見せ姫ルック
戦慄は、ピンクのミニ丈ドレスとレースソックス、ティアラを合わせた“姫ルック”を披露。蝶のタトゥーがのぞく美しい脚を見せた。
◆2011年誕生「関コレ」30回目の開催
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
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