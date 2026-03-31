ユニホームをランク付け

米紙「ニューヨーク・ポスト」は29日（日本時間30日）、各球団が着用するシティコネクトユニホームのデザインをランク付け。1位に入ったのが、マリナーズが今季から着用するニグロリーグ時代をオマージュしたデザインだ。

同メディアのマイケル・J・デュアルテ記者は「ベストとワーストのデザインはどれだ」と題してランキングを発表。28日（同29日）に初着用されたマリナーズの限定ユニホームが1位に輝いた。

クリームとブラックのシンプルなカラーリングとロゴ。「シアトル・スティールヘッズ」という1946年のニグロリーグのチームに敬意を表したもので、洗練されたデザインとなっている。

デュアルテ記者は「これこそが、シティ・コネクト・ユニホームのあるべき姿だ」と絶賛した。

「ニグロリーグへのオマージュ。シアトル・スティールヘッズへのオマージュ。記憶され、称えられ、誇りを持って着用されるべき野球史の一端へのオマージュ。洗練されていて、意義深く、試合そのものよりも大きな物語を語る。そして結局のところ、最高のユニホームとはそういうものだ」

このユニホームは厳密にはシティコネクトユニホームではないものの、今シーズンの日曜日のホームゲームで着用される予定となっている。（Full-Count編集部）