Ｈｏｎｄａ陸上競技部は３１日、川越市の東洋大川越キャンパスで４月から新加入する男子１００メートルの柳田大輝の取材会を行った。柳田は、昨年７月に一般女性と結婚していたことを明かし、「どんなときもそばで支えてくれる」と照れくさそうに話した。

お相手は広島県出身で、２歳年上。出会いについても触れ、「大学は違うんですけど。向こうも陸上に関わっている人だったので、２０２３年の日本選手権で向こうから声をかけてもらったのが最初です」と明かした。寮を出た昨年１１月頃から一緒に暮らしており、「好きな料理はいろいろあって、意外と麻婆豆腐とかですね」とうなずいた。

今後の目標には、「アジア記録更新 ９・８２！！」と色紙に記し「今後の大きな目標。アジア記録は９・８３なので、９・８２というタイムを目指して頑張っていきたい」と、日本人歴代５位タイの１０・００秒の自己ベストの大幅更新を誓った。

東京農業大第二高から東洋大に進学。２４年のパリ五輪、２５年の世界選手権東京大会では４００メートルリレーで日本代表入りした。Ｈｏｎｄａに陸上競技部には、４３年ぶりの短距離選手として入部。「短距離は僕１人ですけど、他の長距離選手の方々も速く走る、タイムを出すことは変わらない。目指すところは一緒だと思っているので、刺激をもらいつつ、僕も長距離や駅伝のシーズンに刺激を与えられるような走りをしていきたい」と笑顔で意気込んだ。