菅野、岡本以外にも…巨人にまつわる人物がプレー

ブルージェイズ・岡本和真内野手とロッキーズ・菅野智之投手が30日（日本時間31日）に初めて対戦し、日本のファンからも注目を集めた。ただ、この日は巨人ファンが気になるトピックがもう1つあり、「今日は巨人関連多すぎるな……」と忙しい事態となっている。

「7番・三塁」で出場した岡本は、菅野と2打席対戦。空振り三振、四球という内容だった。菅野は4回2/3、1失点で降板し、移籍後初勝利はならなかった。

またこの日、フィラデルフィアで先発マウンドに上がっていたのがフォスター・グリフィン投手だった。2023年から巨人で3年連続6勝をマーク。安定感のある投球を披露し、惜しまれながらもメジャーに復帰していた。

グリフィンはフィリーズに対して5回5安打2失点の内容で、打線の大量援護もあって今季初登板で初勝利を手にした。

巨人ファンにとってはいろいろと気になる一日となり、X（旧ツイッター）では「相手の先発グリフィンだったの今気付いた」「グリフィンも投げるし菅野対岡本もあるし朝から忙しいな」「今からグリフィンも投げるし今日巨人勢だらけや！」「グリフィンに菅野が今日は見れる」「しかもナショナルズはグリフィンが投げてるんかよ 今日は巨人関連多すぎるな……」「グリフィン先発と岡本vs菅野対決アツいね」「今日は菅野VS岡本に加えて、グリフィンも先発してて仕事してる場合じゃなさすぎる」「COL菅野vsTOR岡本の裏でWSHでグリフィンも先発してるよ」などと投稿が相次いでいた。（Full-Count編集部）