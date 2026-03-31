ファッションデザイナーのドン小西氏（７５）が３１日、お笑いコンビ「バナナマン」設楽統がＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）にＶＴＲ出演した。

小西氏は３０日に都内で番組の取材に応じ「今日からですね…咽頭がんの放射線治療が今日から２か月始まっちゃうんです」と告白し「やっぱり今日からってなると…ちょっと…焦るっていうか、びびるというか…びくびくっていうかね…まぁ頑張りますよ」と告白した。

自宅でのインタビューで小西氏は、がんについて「２月にぼうこうがんの摘出手術をしました。そして…なんと、今度、咽頭にがんが見つかった」と明かし「こんな生き方をしたっていう歴史の１ページを残しておきたいし、生きて生きて生きて生きまくる…これ大事でしょう」と伝えていた。

さらに１月に心臓弁膜症の手術を行ったことを明かし、その検査の際にぼうこうがんが見つかり摘出手術したことを明かしていた。「完治するのは間違いない」と断言し、１回目の放射線治療を終え、ＶＴＲで１５周年を迎えた番組に「おめでとうございます」と祝福し「５月中旬ぐらいにスタジオに行きます」などとメッセージを送っていた。これにＭＣの設楽は「前向きで明るいし…スタジオぜひお待ちしています」と感動を表していた。