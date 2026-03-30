記者陣を笑わせた秀逸な一言 20歳の日本代表“怪物”ストライカーの素顔「違和感でしかない」【現地発】
20歳で日本代表に定着しつつある、シント＝トロイデンの怪物FW後藤啓介のキャラクターが興味深い。
堂々たる発言をしたかと思えば、あどけなさで出る一面もある。
先発出場を勝ち取ったスコットランド戦（１−０）翌日の取材で、「菅原（由勢）選手が、後藤選手は食事会場でもしっかりコミュニケーションをとっているから、そういうのも良い連携が取れた要因の１つではないかと話していたが？」と質問を受ると、「いや、これ言うと、また（記事に）書かれるから嫌なんですけど（笑）」と切り出し、こう返した。
「どちらかと言うと、あまりしゃべらないというか（笑）。みんながしゃべっているのを見守るじゃないですけど、見てるタイプで。かといって、全く話さないかと言ったら別ですけど。まぁ、ピッチの中に入ったら、しっかりと、コミュニケーションは取れていますし。やることの共有だったりと言うのは、ピッチ上ではしっかりとコミュニケーションをとってやれている感じですね」
さらに「食事のときに、たまに会話に入って面白いことを言うみたいな？」と問われると、秀逸な返答で記者陣を笑わせた。
「いや、俺は本当に、もうアジア予選の（鈴木）彩艶くんぐらい、何もしていないです（笑）」
日本代表が一方的に攻め込むため、仕事がない試合が少なくなかった守護神を例に出したわけだが、咄嗟にその例えが出てくるのは、彼の回転の速さなのだろう。
その後、31日にイングランド戦を戦う聖地ウェンブリーの話題となり、「鎌田（大地）選手はウェンブリーでプレーした経験があるが、それをみんなに伝えたりしているのか」という質問をしてみると、笑みを見せながらこう答えた。
「いや、俺はもうほんと、しゃべらないので（笑）。特に、俺と（鈴木）淳之介くんはほとんど言葉を発しないので（笑）。聞き役で。（話を）振られたら話すんですけど」
「もう、俺と淳くんはすごく話せるんですけど（笑）。淳くんも言っていたんですけど、（食事のテーブルで）座っているメンバーが、僕らからしたら違和感でしかないので。そういうのもあって、あまり話さないと言うよりは、話せないですね
「すごすぎて。ここにいる感覚（実感）があまりないですね」
あまりそういうタイプには見えないが、主力選手と同じテーブルになり、やや萎縮してしまっているようだ。
「書かれるから嫌」と言っていたのに申し訳ないが、いい個性を持っているという意味で紹介させてもらった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のスコットランド戦出場21選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝弾の14番と好セーブ連発の守護神
堂々たる発言をしたかと思えば、あどけなさで出る一面もある。
先発出場を勝ち取ったスコットランド戦（１−０）翌日の取材で、「菅原（由勢）選手が、後藤選手は食事会場でもしっかりコミュニケーションをとっているから、そういうのも良い連携が取れた要因の１つではないかと話していたが？」と質問を受ると、「いや、これ言うと、また（記事に）書かれるから嫌なんですけど（笑）」と切り出し、こう返した。
さらに「食事のときに、たまに会話に入って面白いことを言うみたいな？」と問われると、秀逸な返答で記者陣を笑わせた。
「いや、俺は本当に、もうアジア予選の（鈴木）彩艶くんぐらい、何もしていないです（笑）」
日本代表が一方的に攻め込むため、仕事がない試合が少なくなかった守護神を例に出したわけだが、咄嗟にその例えが出てくるのは、彼の回転の速さなのだろう。
その後、31日にイングランド戦を戦う聖地ウェンブリーの話題となり、「鎌田（大地）選手はウェンブリーでプレーした経験があるが、それをみんなに伝えたりしているのか」という質問をしてみると、笑みを見せながらこう答えた。
「いや、俺はもうほんと、しゃべらないので（笑）。特に、俺と（鈴木）淳之介くんはほとんど言葉を発しないので（笑）。聞き役で。（話を）振られたら話すんですけど」
「もう、俺と淳くんはすごく話せるんですけど（笑）。淳くんも言っていたんですけど、（食事のテーブルで）座っているメンバーが、僕らからしたら違和感でしかないので。そういうのもあって、あまり話さないと言うよりは、話せないですね
「すごすぎて。ここにいる感覚（実感）があまりないですね」
あまりそういうタイプには見えないが、主力選手と同じテーブルになり、やや萎縮してしまっているようだ。
「書かれるから嫌」と言っていたのに申し訳ないが、いい個性を持っているという意味で紹介させてもらった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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