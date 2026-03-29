オリックスは救援陣の奮闘で連勝

パ・リーグ公式戦は29日、3試合が行われた。ソフトバンクは8-4で日本ハムに勝利し開幕3連勝。オリックスは楽天に5-4で勝利し、西武はロッテに4-0と完封勝利を収めた。

ソフトバンクは1点を追う2回、川瀬晃内野手の適時打などで逆転に成功。その後も柳町達外野手の犠飛や柳田悠岐外野手の適時打などで追加点をあげた。先発のカーター・スチュワート・ジュニア投手は5回3失点の力投で白星。日本ハムは万波中正外野手、清宮幸太郎内野手、郡司裕也捕手に本塁打が飛び出すも、先発の有原航平投手が6回7失点と崩れた。

オリックスは、初回に2点を先制されたが、その裏、中川圭太内野手の適時打などで3点を奪い逆転。4回には紅林弘太郎内野手の1号ソロでリードを広げた。先発の田嶋大樹投手が1回で降板するアクシデントもあったが、アンドレス・マチャド投手ら7人の救援陣がリードを守り切った。楽天はプロ初登板のドラ1・藤原聡大投手が3回4失点。佐藤直樹外野手は3安打1本塁打と奮闘した。

西武は先発した平良海馬投手が9回を1人で投げ抜き、5安打5奪三振無失点でプロ入り初の完投・完封勝利を飾った。打線は初回に外崎修汰内野手の犠飛で先制すると、9回に源田壮亮内野手の適時内野安打でリードを広げた。西武は今季初白星。ロッテ先発の小島和哉投手は4回1失点。打線は平良投手の前に5安打に終わり得点を奪えなかった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）