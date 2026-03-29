開幕戦の「6番」から「4番」に昇格して本塁打

【MLB】ブルワーズ 6ー1 Wソックス（日本時間29日・ミルウォーキー）

ホワイトソックスは28日（日本時間29日）、敵地でのブルワーズ戦に1-6で敗れ開幕から2連敗を喫した。「4番・一塁」で出場した村上宗隆内野手は2号ソロを放つなど、3打数1安打、1打点で1四球だった。

村上は0-4の劣勢で迎えた4回、右腕のチャド・パトリックが投じた91.8マイル（約147.7キロ）のフォーシームを豪快に捉えると、打球は大きな弧を描いて中堅フェンスを越えた。飛距離409フィート（約124.7メートル）、打球速度102.9マイル（約165.6キロ）、角度31度だった。

第1打席は四球、第2打席で中越え弾、その後は空振り三振と投ゴロだった。

チームは開幕戦では2-14で大敗。そのうちの1点は村上の1号ソロによるものだった。3年連続で100敗を喫したチームで“孤軍奮闘”している。今季成績は2試合で5打数2安打の打率.400、2本塁打、2打点とした。（Full-Count編集部）