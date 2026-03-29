モニター付きで操作性がさらに進化！アレクサ対応で家電をスマートに管理できる【スイッチボット】スマートリモコンがAmazonで好評販売中！
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家中の赤外線家電をこれ一台でまとめて操作！モニター搭載＆アレクサ対応の【スイッチボット】がAmazonに登場
赤外線家電も、Fire TVも、Matterデバイスも、すべてをこの一台で管理。ワンタッチでペアリングできて初心者でも使いやすい。また、Fire TV/Apple TV/Android TVのリモコンとしても活躍。ダイヤルを回してチャンネルを切り替えたり、音量を調節できる。カーテンの開け閉めやロボット掃除機の起動など、SwitchBotデバイスの操作にも対応。また、ネットワークが切断した時やサーバー障害時でもエアコン操作を可能にする「ローカルコントロール機能」も。
→【アイテム詳細を見る】
独自設計の「Dial Master」搭載。ダイヤルを軽く回すだけでエアコンの温度を1℃調節したり、照明の明るさを10%ずつ変えたり、リモコン同様の細かな操作性が便利。
エアコンや照明など、あらゆる赤外線家電をまとめて操作&管理。
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操作スタイルいろいろ。真夏は帰宅途中にアプリからエアコンを事前にON。ドアを開けてすぐ涼しいお家へ。家事の最中で手が塞がっている時に友人が遊びに来ても「AlexaやSiri」にひと声かけるだけで鍵を開けられる。また、Apple Watchからエアコンやドアロックをリモート操作可能。なお、すべてのMatterデバイスをハブ3本体から操作でき、ホームアプリに登録してある他社のMatterデバイスもハブ3から操作が可能。
家中の赤外線家電をこれ一台でまとめて操作！モニター搭載＆アレクサ対応の【スイッチボット】がAmazonに登場
赤外線家電も、Fire TVも、Matterデバイスも、すべてをこの一台で管理。ワンタッチでペアリングできて初心者でも使いやすい。また、Fire TV/Apple TV/Android TVのリモコンとしても活躍。ダイヤルを回してチャンネルを切り替えたり、音量を調節できる。カーテンの開け閉めやロボット掃除機の起動など、SwitchBotデバイスの操作にも対応。また、ネットワークが切断した時やサーバー障害時でもエアコン操作を可能にする「ローカルコントロール機能」も。
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