借金を抱える主婦。お金がかかっても「理想の妻」「理想の母」であろうとして
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「毎日頑張ってるんだからいいよね？」
そんな軽い気持ちでちょっとした贅沢を続けていたら、とんでもないことになっていました。
涼子さんは、夫と2人の娘と暮らす30代の主婦。一見幸せそうな彼女には、大きな秘密があります。
それは、家族に内緒で300万円もの借金を抱えていること。家事・育児のストレスや「ステキなママでいたい」という思いから浪費に走り、気付いた時には多額の借金を抱えていたのです。
ごく普通の主婦が陥った借金地獄。涼子さんのエピソードに、人の心の闇やお金の怖さを思い知らされます。
※本記事は海原こうめ、涼子の書籍『夫に内緒で借金300万』から一部抜粋・編集しました。
「理想の妻、理想の母でいないと」と無計画にお金を使い続けた結果、まさか300万円もの借金を抱えることになるとは…。「なんとかなる」という甘い考えが借金地獄の入口になった涼子さん。額はどうあれ、誰にでも起こり得るエピソードに、改めてお金の使い方を考えさせられます。
【プロフィール】
漫画：海原こうめ
2018年に自身の不妊治療体験漫画「私が不妊治療をやめたわけ」（イースト・プレス）を出版。不妊治療終了後の夫と保護猫兄弟2匹との暮らしや、読者の妊活体験談などを漫画にして発信している。
原作：涼子
夫と娘2人と暮らす主婦。借金300万円を背負ってしまい、家族に内緒で返済中。2021年3月より、ブログやSNSなどで自身の借金に関する記録や情報発信を続けている。
著＝海原こうめ、涼子／『夫に内緒で借金300万』