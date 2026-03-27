大谷からはセイコーの腕時計、ロバーツ監督からはウイスキー

【MLB】ドジャース 8ー2 Dバックス（日本時間27日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手が26日（日本時間27日）、本拠地でのダイヤモンドバックスとの開幕戦を前に、ロッカーに粋な贈り物を用意した。その豪華な内容に対し、米メディアからも驚きと称賛の声が次々と上がっている。

開幕戦の直前、各選手のロッカーには大谷からのギフトバッグが用意されていた。「ハッピー・オープニングデー、スリーピート（3連覇を）！」と書かれたバッグには、「セイコー」の腕時計が入っていた。米スポーツ局「ESPN」のオールデン・ゴンザレス記者によると、4000ドル（約63万円）の逸品だという。

大谷の時計に加えて、デーブ・ロバーツ監督からのウイスキー1本が贈られたことも明かしている。粋なプレゼントを受け取ったミゲル・ロハス内野手も「本当に素晴らしい時計をくれました」「一生大切にします」と感激の思いを語っていた。

豪華な贈り物に対し、米メディアもこぞって速報した。各メディアは時計と3連覇への手紙が添えられていたことを伝え、「このチームは、明らかに他とは一線を画している」（ドジャース・ビート）、「ドジャースのチームメイトたちへ4000ドル相当のセイコーの腕時計を贈った」（ヤフー・スポーツ）といった言葉を並べ、結束を高める大谷の心遣いに注目した。（Full-Count編集部）