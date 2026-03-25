ABEMAで新作冬アニメ22作品、最終話直後の全話無料一挙放送！
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、３月21日（土）〜31日（火）にわたり新作冬アニメ22作品の“最終話直後”の全話無料一挙放送を実施中。
対象となる作品は、TVアニメ『呪術廻戦』第３期「死滅回游 前編」、『【推しの子】』第３期、『葬送のフリーレン』第２期、『魔都精兵のスレイブ２』、TVアニメ『Fate/strange Fake』などの人気シリーズをはじめ、『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』『正反対な君と僕』『魔術師クノンは見えている』『貴族転生 〜恵まれた生まれから最強の力を得る〜』『うるわしの宵の月』といった話題の初アニメ化作品まで計22作品。なお、放送後の無料配信も実施している。
(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会
(C)南野海風・Laruha/KADOKAWA/「魔術師クノンは見えている」製作委員会
(C)三木なずな・SBクリエイティブ／貴族転生製作委員会
(C)都神樹・講談社／勇者パーティを追い出された製作委員会
対象となる作品は、TVアニメ『呪術廻戦』第３期「死滅回游 前編」、『【推しの子】』第３期、『葬送のフリーレン』第２期、『魔都精兵のスレイブ２』、TVアニメ『Fate/strange Fake』などの人気シリーズをはじめ、『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』『正反対な君と僕』『魔術師クノンは見えている』『貴族転生 〜恵まれた生まれから最強の力を得る〜』『うるわしの宵の月』といった話題の初アニメ化作品まで計22作品。なお、放送後の無料配信も実施している。
(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会
(C)南野海風・Laruha/KADOKAWA/「魔術師クノンは見えている」製作委員会
(C)三木なずな・SBクリエイティブ／貴族転生製作委員会
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