キム・ヘソンが3Aへ…2年連続マイナーで開幕を迎える

ドジャースは22日（日本時間23日）、キム・ヘソン（金慧成）内野手を傘下3Aオクラホマシティへマイナー降格させたと発表した。2年連続でマイナーで開幕を迎えることとなる。韓国メディアは「衝撃的なニュースだ」としてこのことを伝えた。

韓国メディア「MHN Sports」のイ・サンヒ記者は「『オー・マイゴッド』キム・ヘソン、第2のパク・ヒョジュンになった……打率4割もマイナー・リーグ行き」との見出しで報じた。

27歳のキムはスプリングトレーニングで打率.407、1本塁打、6打点、5盗塁、OPS.967と結果を残していただけに「誰よりも熱いスプリングトレーニングを送った」と評価。一方で「スプリングトレーニングでこのくらいの成績を残すと、開幕ロースター入りが決定される。さらに（キム・ヘソンは）メジャーリーグ40人枠にいる選手だ。それでもデーブ・ロバーツ監督は（開幕ロースターに）入れなかった。ドジャースは打率.116と低迷したフリーランドを選んだ」と嘆いた。

昨年1月に3年総額1250万ドル（約19億9000万円）でドジャース入り。昨季は開幕メジャーベンチ入りは逃したが、5月にメジャーデビューを果たし、ユーティリティ選手として71試合に出場し、打率.280、3本塁打、17打点、13盗塁の成績を残した。今年は韓国代表の一員としてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場して8強進出。しかしチームではマイナー降格の憂き目に遭った。

同メディアは「2024年のスプリングトレーニングで打率.477を打ってもマイナーリーグに行ったパク・ヒョジュン（当時アスレチックス傘下）と同じ轍を踏むことになった。愉快ではない経験だ。だが仕方ない。起きてしまったことだ。よく準備すれば、機会はまた来ることになる」と巻き返しに期待を寄せた。（Full-Count編集部）