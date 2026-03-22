＝LOVE大谷映美里、脚線美際立つミニスカ×ロングブーツコーデ「何でも着こなせて天才」「骨格が優勝してる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/22】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里が3月21日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】指原プロデュース28歳美女「スタイル良すぎ」美脚スラリの“制服風”ミニスカコーデ
大谷は「私は好きだけど、きみは？」と問いかけ、グレーのパーカにミニ丈のプリーツスカートを合わせたコーディネートを公開。白シャツにネクタイを締め、足元には黒のロングブーツを合わせたスタイルで、美しい脚が際立っている。パーカのフードを被ったキュートなショットや、全身ショットなど複数枚投稿している。
この投稿は「スタイル良すぎ」「美しい脚に見惚れてしまう」「何でも着こなせて天才」「フード被ってるの可愛すぎる」「全部が優勝」「このコーデがたまらなく好き」「制服っぽくて好き」「骨格が優勝してる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】指原プロデュース28歳美女「スタイル良すぎ」美脚スラリの“制服風”ミニスカコーデ
◆大谷映美里、ミニスカスタイル披露
大谷は「私は好きだけど、きみは？」と問いかけ、グレーのパーカにミニ丈のプリーツスカートを合わせたコーディネートを公開。白シャツにネクタイを締め、足元には黒のロングブーツを合わせたスタイルで、美しい脚が際立っている。パーカのフードを被ったキュートなショットや、全身ショットなど複数枚投稿している。
◆大谷映美里の投稿に反響
この投稿は「スタイル良すぎ」「美しい脚に見惚れてしまう」「何でも着こなせて天才」「フード被ってるの可愛すぎる」「全部が優勝」「このコーデがたまらなく好き」「制服っぽくて好き」「骨格が優勝してる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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