「アキラナカ（AKIRANAKA）」が、2026年春夏コレクション「静寂の造形」のポップアップを伊勢丹新宿店 本館3階 リ・スタイルで開催する。期間は3月25日から31日まで。

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ポップアップでは、彫刻家イサム・ノグチに着想を得て、日本の美意識を現代の造形としてファッションに落とし込んだ2026年春夏コレクションを代表するアイテムをラインナップ。「VOID（空虚）」の概念を刺繍で表現したドレスやグラフィックアイテムをはじめ、有機的な曲線を前端に取り入れたジャケットや、ドレープをあしらったアイテムなどを揃える。

加えて、通常はオンラインストア限定で販売しているブランドのアイコンでもあるガラスビーズの糸で編み立てたハンドニットのプルオーバー「Karachi glass beads handknit vest」（7万9200円）や、4月に発売予定の新柄のグラフィックトートバッグ（3種、3850円）、発売初日に完売となったタビオ（Tabio）とのコラボレーションソックスも用意。また、伊勢丹新宿店別注アイテムとして、「Aura stripe dress」のデニムファブリックモデルも販売する。

■AKIRANAKA 2026年春夏コレクション「静寂の造形」ポップアップ

会期：2025年3月25日（水）〜3月31日（火）

会場：伊勢丹新宿店 本館3階 リ・スタイル

所在地：東京都新宿区新宿3-14-1

営業時間：10:00〜20:00