認知症など１人で意思決定することが難しい人を支援するための制度の１つ「成年後見制度」。現在、制度自体を抜本的に見直す動きが急加速しています。その背景には財産管理を任された後見人による管理トラブルなど様々なデメリットが浮き彫りとなっているようです。

成年後見人の主な役割

成年後見制度は、認知症など様々な理由で判断能力を欠くことが通常の状態である人（「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」）を 弁護士や親族、福祉関係者などの後見人が支援する制度で、「本人、配偶者、４親等内の親族」などが家庭裁判所に制度利用の申し立てを行い、家庭裁判所の後見開始の審判によって後見人が選ばれます。

成年後見制度にはデメリットも

後見人は本人（被後見人）に代わって預貯金などの「財産管理」や、入院・介護施設入所などの手続きを行う「身上保護」などを行い、悪質な訪問販売（大量の布団を買わせる）などの契約を本人がした場合、本人に代わって後見人が取り消すことが出来る一方、以下のデメリットがあると久屋アヴェニュー法律事務所の服部由美弁護士は指摘します。

□被後見人の財産から経済的な負担が続く

・手続き費用や後見人への報酬など

□利用の中止が難しい

・被後見人が死亡又は判断能力が回復するまで継続

□後見人は家庭裁判所が職権で選任する。また、後見人の変更や解任は難しい

・成年後見人は、いったん選任されると、「正当な事由」（病気や高齢など）を理由として家庭裁判所の許可を得ない限り、辞任することが出来ない

・成年後見人の財産管理に不正な行為があった場合などでない限り、家庭裁判所は後見人を解任出来ない

□後見人に医療行為の同意権が無い

・成年後見人は、入院するための病院との契約など医療契約の代理権は有しますが、手術など身体を傷つける行為について同意する権限はないと解されている

親族後見人による不正行為が発覚することも…

遺産分割や不動産の売却などの必要が生じたことをきっかけに後見開始を申立て、親族が成年後見人になれると思っていたのに、弁護士が成年後見人として選任されてしまい、遺産分割や不動産の売却が終わっても、成年後見人による財産管理が継続し、親族が不満に思うケースがあるといいます。

服部弁護士は「成年後見制度の理念は、あくまでも『本人保護』にあるので、成年後見人は、本人の資産を安全な方法で管理する必要があり、本人の療養が長期にわたることもあり得ることを考えると、中長期的な視野も要求される」としています。

また、現在の成年後見制度がはじまった頃（2000年頃）は、親族が後見人となる割合が9割を超えていましたが、近年、家庭裁判所が専門職（弁護士など）を後見人に選任する割合が増えていて、その理由の1つに、親族後見人による不正行為（不適切な資産管理など）が発覚することがあげられ、服部弁護士自身も、様々な理由で、親族後見人から成年後見人を引き継いだケースがあるといいます。

少子高齢化が急激に進む中でこのままでは…

親族後見人による不正行為などを受け、2012年からは『後見制度支援信託』や『後見制度支援預貯金』が導入され、家庭裁判所は、一定以上の資産（家庭裁判所によりますが、1,200万円くらいが目安）を有する本人について親族を後見人に選任する場合、『後見制度支援信託』や『後見制度支援預貯金』を利用させるか、専門職の監督人をつけるといった対処がされています。

また、利用中止が難しい現在の「成年後見制度」自体を抜本的に見直すなど、法改正に向けた動きが急加速しています。

服部弁護士は「現在の成年後見制度の利用は、実際の認知症者の数に比して少なすぎるのではないかという指摘があり、少子高齢化が急激に進む中で、このままでは、本人の保護を十分にはかることができない恐れがある」「また、残念なことに、専門職の成年後見人でも、不祥事が報告されていないわけではない」といいます。

服部弁護士は「成年後見制度は、本人が判断能力を欠く常態にいたってから利用が開始されるものです。といっても、本人は何事もわからないとは限りませんので本人の意思は尊重されるべきですし、成年後見制度を申し立てる親族等は成年後見制度の『趣旨』や『概要』をよく理解し、成年後見制度が適切に利用され、本人の保護がはかられていくことが重要ではないか」「利用中止が難しい点が見直され、終了可能な制度になった場合は、本人の支援制度が今後の課題にもなる」と話しています。

【取材先】

久屋アヴェニュー法律事務所

弁護士 服部由美