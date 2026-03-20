「176cmの女子と付き合える？」元アイドル22歳、抜群プロポーション際立つ全身ショットにネット衝撃
コスプレイヤーの緑川希星が20日までにXを更新。全身ショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】176cm元アイドル22歳が「スタイル抜群」「魅力的」 大胆なコスプレ姿も（12枚）
2019年には「日本レースクイーン大賞2019」の新人部門ファイナリストに選出され、2022〜23年にはアイドルグループ「功夫少女（カンフーガールズ）」としても活動していた緑川。SNSでは大胆なコスプレ姿などを披露し、注目を集めている。
今回は「176cmの女子と付き合える？」とつづり、タイトなミニスカ姿の全身ショットを投稿。可愛らしい表情でも魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎる」「最高！ 高身長、大好きです！」などの声が集まった。
引用：「緑川希星（きらら）」TikTok（@kirarachandesu）
【写真】176cm元アイドル22歳が「スタイル抜群」「魅力的」 大胆なコスプレ姿も（12枚）
2019年には「日本レースクイーン大賞2019」の新人部門ファイナリストに選出され、2022〜23年にはアイドルグループ「功夫少女（カンフーガールズ）」としても活動していた緑川。SNSでは大胆なコスプレ姿などを披露し、注目を集めている。
今回は「176cmの女子と付き合える？」とつづり、タイトなミニスカ姿の全身ショットを投稿。可愛らしい表情でも魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎる」「最高！ 高身長、大好きです！」などの声が集まった。
引用：「緑川希星（きらら）」TikTok（@kirarachandesu）