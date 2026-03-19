明日から三連休！大阪のイオンモールで開催されるおすすめ春休みイベント17選[2026年3月20日〜22日]
明日から三連休！今回は2026年3月20日(祝)〜22日(日)に大阪のイオンモールで開催されるおすすめイベントを開催日順にご紹介！
【画像】ものまねタレントのみかんさんが黒柳徹子さんになりきり、有名な長寿番組の世界を再現する
■それいけ！アンパンマン ショー (イオン藤井寺ショッピングセンター / 3月20日)
アンパンマン、しょくぱんまん、カレーパンマンは、ばいきんまんから取り返したサンドイッチを届けにピクニックへ向かいます。しかし途中で道に迷い、しょくぱんまんとカレーパンマンはケンカをしてしまいます。そのころ、ばいきんまんはアンパンマンたちに仕返しするためになにやら作戦を思いついたようです。ばいきんまんの作戦とはいったい？そしてしょくぱんまんとカレーパンマンは仲直りできるのでしょうか？
【それいけ！アンパンマン ショー】イオン藤井寺ショッピングセンター 屋上芝生ひろば / 大阪府藤井寺市岡2丁目10-11 / 2026年3月20日(祝) / (1)11:00〜、(2)14:00〜 / 観覧無料。優先観覧席での観覧には整理券が必要。当日8:30より1Fウェルカムひろば([1] 出入口前)にて各回先着50組の整理券を配布 / 雨天時は2Fイオンホールで開催
■おぱんちゅうさぎ「はい！ち〜ぢゅ！」 (イオンモールりんくう泉南 / 3月20日)
クリエイター「可哀想に！」が描く人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」が、イオンモールりんくう泉南にやってくる。「不憫かわいい」と人気を博しているおぱんちゅうさぎと一緒に手持ちのカメラで写真撮影ができるほか、館内に設置されたARスポットを巡り、スマートフォンを使ってスタンプを集めるARラリーが楽しめる。
【おぱんちゅうさぎ「はい！ち〜ぢゅ！」】イオンモールりんくう泉南 1F セントラルコート / 大阪府泉南市りんくう南浜3-12 / 2026年3月20日(祝) / 写真撮影会(1)11:00〜、(2)13:00〜、(3)15:00〜 ARラリー10:00〜16:00(最終受付15:30) / 写真撮影会には「イベント参加券」が必要。当日9:00より1Fセントラルコート正面入口外(海側駐車場・ペテモ付近)にて各回先着50組の整理券を配布。ARラリーの景品引換には「ARラリー景品引換券」が必要。写真撮影会のイベント参加券と同列にて、当日9:00より1Fセントラルコート正面入口外(海側駐車場・ペテモ付近)にて先着300人に配布
■あかちゃんハイハイれぇす (イオンモール日根野 / 3月20日)
未歩行の乳幼児が対象のハイハイレース。「スタート！」の掛け声とともに赤ちゃんたちがハイハイをして一生懸命ゴールを目指す、と思いきや、その場で座り込んで泣きじゃくったり、応援席のパパやママの方向に向かって進んできたり、隣の赤ちゃんと遊び始めたりと、さまざまな赤ちゃんの姿を見ることができる。泣いても笑ってもかわいい赤ちゃんの貴重なハイハイ期を思い出に残せる。
【あかちゃんハイハイれぇす】イオンモール日根野 1Fであいの広場 / 大阪府泉佐野市日根野2496-1 / 2026年3月20日(祝) / (1)11:00〜、(2)13:00〜 / 入場無料 予約必須 公式サイトで受付。各回30人(定員になり次第締め切り) / 開催日時点でハイハイができる未歩行の乳幼児が対象
■みかんものまねショー (イオンモール鶴見緑地 / 3月20日)
歌マネからアニメキャラ、ものまねメイクまで幅広いレパートリーを持つものまねタレントのみかんさんが、イオンモール鶴見緑地にやってくる。今回は黒柳徹子さんになりきり、有名な長寿番組の世界を再現する。本人そっくりのものまねで、会場を笑いの渦に包み込む。
【みかんものまねショー】イオンモール鶴見緑地 3F サンシャインコート / 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1 / 2026年3月20日(祝) / (1)13:00〜、(2)15:00〜 / 入場無料 希望者に前方座席券を配布。当日9:30より立体駐車場5F 32番出入口にてすべての回(各回200人)の前方座席券を配布
■さくら縁日 (イオンモール堺鉄砲町 / 3月20日〜22日)
春休みの3日間限定で開催される縁日イベント。射的や輪投げ、スマートボール、宝探し、スーパーボールすくい、くじ引きなど、楽しい縁日屋台が並ぶ。屋外赤レンガ広場では、かわいいパンダの形の「ふわふわパンダドーム」の中で飛び跳ねたり、さまざまな種類のふわふわ遊具がそろう「ふわふわパーク」で遊ぶことができる。
【さくら縁日】イオンモール堺鉄砲町 1Fノースコート、屋外赤レンガ広場 / 大阪府堺市堺区鉄砲町1番地 / 2026年3月20日(祝)〜22日(日) / 10:00〜17:00(チケット販売終了16:50、ふわふわパーク最終受付16:45) / さくらチケット3枚300円、さくらチケット1枚150円 / 雨天荒天時は屋外イベント中止 / ふわふわパンダドーム1歳〜12歳かつ体重45キロ以下、ふわふわパーク1歳〜8歳かつ体重25キロ以下
■手ぶら de BBQ (イオンモール堺鉄砲町 / 3月20日〜22日)
屋外赤レンガ広場で、火おこし、準備、片付け不要で気軽にBBQを楽しめるイベント。必要な道具や食材はすべて用意されているので、手ぶらで来て気軽にアウトドア体験ができる。セット内容以外の食材や飲料の持ち込みも可能。食べたあとは、隣接する「堺てっぽうパーク」の大型遊具で思いきり遊ぶことができるので、子どもも大人も大満足間違いなしの1日を過ごすことができる。(遊具は雨天利用不可)
【手ぶら de BBQ】イオンモール堺鉄砲町 屋外赤レンガ広場 / 大阪府堺市堺区鉄砲町1番地 / 2026年3月20日(祝)〜22日(日) / 11:30〜15:00(最終受付13:00) / 1グループ1万円【肉セット1.2キロ(USハラミ・豚バラ・若鶏各400グラム)、フランクフルト4本、焼きそばセット(2玉)、野菜セット、おつまみ(マシュマロ、枝豆)】一人掛けチェア4脚、BBQコンロ1台(網・トング付)、炭、テーブル1台、アルミプレート、お皿セット4人分(紙皿・プラカップ・箸・おしぼり)※1人分追加ごとに2500円 / 雨天時は軒下にて開催。荒天中止 / 予約必須 予約は公式サイトから専用予約フォームで受付。受付締切：3月15日(日)23:59まで。キャンセルは3月17日(火)18:00まで
■めざせ！未来のヒーロー スポーツチャレンジフェス (イオンモール茨木 / 3月20日〜22日)
屋内外の3つのエリアでスポーツゲームに挑戦し、景品を手にいれることができるイベント(景品はなくなり次第終了)。野球の二刀流チャレンジやストラックアウト、的を狙うキックターゲット、手に汗握るノンアイスカーリングや迫力満点のフィールドホッケーゲームなど、多彩なジャンルのスポーツが用意されていて、子どもから大人まで夢中になれる白熱のスポーツ体験を楽しむことができる。
【めざせ！未来のヒーロー スポーツチャレンジフェス】イオンモール茨木 1F ジョイプラザ、ウェルカムプラザ、JR側屋外広場 / 大阪府茨木市松ヶ本町8-30 / 2026年3月20日(祝)〜22日(日) / 10:00〜17:00(最終受付16:45) / チケット1枚200円、3枚つづり500円、5枚つづり700円、10枚つづり1000円 / 荒天時、会場や一部コンテンツが変更となる場合あり / 3歳以上
■春のぱん＆スイーツまつり (イオンモール堺北花田 / 3月20日〜22日)
大阪市内で開催されてきた週刊大阪日日新聞主催のグルメイベント「ぱん＆スイーツまつり」が、堺市で初開催。食パン、総菜パン、菓子パン、焼き菓子、スイーツなど、関西各地の絶品パンとスイーツの店が、3日間で計25店舗集結する。さらに、ベーカリーやスイーツショップだけでなく、1階屋外広場にはバラエティ豊かなキッチンカーも出店予定。
【春のぱん＆スイーツまつり】イオンモール堺北花田 1Fセンターコート(無印良品前)、1F屋外広場(GODIVA横出口すぐ) / 大阪府堺市北区東浅香山町4-1-12 / 2026年3月20日(祝)〜22日(日) / 10:00〜17:00 店舗によっては商品がなくなり次第終了
■ミニ四駆を作って走らせよう！ (イオンモール四條畷 / 3月20日〜22日)
「タミヤ」から発売されているモーター付き自動車模型、ミニ四駆の走行体験会。手持ちのミニ四駆を持ち込んで走らせることができるほか、その場でキットを購入して組み立て、完成した車をコースで走らせることも可能。また、完成品も準備されているので、購入後すぐに走行させることもできる。コースでのスピード感や迫力を楽しむだけでなく、自分の手でミニ四駆を作り上げる喜びも味わえる。
【ミニ四駆を作って走らせよう！】イオンモール四條畷 3Fイオンホール / 大阪府四條畷市砂4-3-2 / 2026年3月20日(祝)〜22日(日) / 10:00〜18:00、3月22日(日)は10:00〜17:00 / キット代1100円〜、コース利用料500円※ミニ四駆キット本体または完成品購入でコース利用無料
■超宇宙刑事ギャバンインフィニティ ショー (イオン藤井寺ショッピングセンター / 3月21日)
2026年2月にテレビ放送がスタートした特撮シリーズの最新作『超宇宙刑事ギャバンインフィニティ』のヒーローショーが開催。ステージには、憧れのヒーロー、超宇宙刑事ギャバンインフィニティが登場し、大活躍。みんなを守るため戦う姿を応援しながら楽しめる。
【超宇宙刑事ギャバンインフィニティ ショー】イオン藤井寺ショッピングセンター 屋上芝生ひろば / 大阪府藤井寺市岡2丁目10-11 / 2026年3月21日(土) / (1)11:00〜、(2)14:00〜 / 優先観覧席での観覧には整理券が必要。当日9:00より1Fウェルカムひろば([1] 出入口前)にて各回先着50組の整理券を配布 / 雨天時は2Fイオンホールで開催(入場制限を行う場合あり)
■「シナぷしゅ」ショー ぷしゅぷしゅと遊ぼう！ (イオンモール四條畷 / 3月21日)
テレビ東京系で放映中の乳幼児向け番組『シナぷしゅ』のキャラクターショー。メインキャラクターのぷしゅぷしゅと、その相棒にゅうと一緒にダンスを踊って楽しめる。ダンス終了後にはキャラクターとの撮影会が開催される。
【「シナぷしゅ」ショー ぷしゅぷしゅと遊ぼう！】イオンモール四條畷 1F水のコート / 大阪府四條畷市砂4-3-2 / 2026年3月21日(土) / (1)11:00〜、(2)14:00〜 / 着席エリアでの観覧、撮影会には整理券が必要。当日9:30より1F西入口にて各回先着100人の整理券を配布(1組4人まで)。立ち見は自由に観覧可能
■ひねジャスまつり 2026春 (イオンモール日根野 / 3月21日・22日)
キッチンカーや縁日の出店、ステージイベントなど、2日間にわたってイオンモール日根野の屋上駐車場がまつり会場に様変わりする。NMB48のメンバー6人が各日3人ずつ登場してトーク＆ゲーム大会を開催する「ひねジャスまつり2026春 NMB48 スペシャルトークショー」が3月21日(土)と22日(日)に、ボーカルグループ「mic-alone(マイクアローン)」のスペシャルライブ「mic-alone FREE LIVE in イオンモール日根野」が21日(土)に開催される。両日、ふわふわ遊具や縁日遊びを取りそろえた「移動遊園地」も登場する。
【ひねジャスまつり 2026春】イオンモール日根野 屋上駐車場 / 大阪府泉佐野市日根野2496-1 / 2026年3月21日(土)・22日(日) / 11:00〜17:00 / 少雨決行、荒天中止 / 入場無料 移動遊園地(バッテリーカー1回200円、アヒルすくい1回300円、ヨーヨー釣り1回300円、射的1回400円、ふわふわBIGアニマルパーク5分間500円） / ステージイベントを着座で観覧希望する場合は整理券が必要。詳しくは公式サイトを確認 / ふわふわBIGアニマルパークの利用は3歳から小学校6年生まで。バッテリーカーの利用は3歳以上体重60キロまで(3歳未満には保護者の補助が必要)
■笑顔の壁画 「似顔絵ウォーリー」ライブパフォーマンス (イオンモール鶴見緑地 / 3月22日)
大分県を拠点に全国で活躍する似顔絵アーティスト、ラクガキヤのマコさんによるライブパフォーマンス。プロの似顔絵師が楽しいトークを交えながら、その場で参加者の似顔絵を描き上げ、1つの巨大アート作品を完成させる。1人につきわずか2分ほどの短時間で仕上げるスピード感と臨場感あふれるパフォーマンスで、観客に楽しさと感動を届ける。
【笑顔の壁画 「似顔絵ウォーリー」ライブパフォーマンス】イオンモール鶴見緑地 1F グリーンコート / 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1 / 2026年3月22日(日) / 11:00〜17:00 / 入場無料 / イベントの参加には、イオンモールアプリでイオンモール鶴見緑地をお気に入り登録した画面の提示が必要。先着100人
■それいけ！アンパンマン ショー (イオンモールりんくう泉南 / 3月22日)
アンパンマン、しょくぱんまん、カレーパンマンは、ばいきんまんから取り返したサンドイッチを届けにピクニックへ向かいます。しかし途中で道に迷い、しょくぱんまんとカレーパンマンはケンカをしてしまいます。そのころ、ばいきんまんはアンパンマンたちに仕返しするためになにやら作戦を思いついたようです。ばいきんまんの作戦とはいったい？そしてしょくぱんまんとカレーパンマンは仲直りできるのでしょうか？
【それいけ！アンパンマン ショー】イオンモールりんくう泉南 1F セントラルコート / 大阪府泉南市りんくう南浜3-12 / 2026年3月22日(日) / (1)11:00〜、(2)14:00〜 / 観覧無料。観覧には整理券が必要。当日9:00より1Fセントラルコート正面入口外(海側駐車場・ペテモ付近)にて各回先着300人の整理券を配布(1組4人まで)
■サプライズマジック！マジシャンが館内に出没 (イオンモール大日 / 3月22日)
SUZYさんと南海子さん、2人の実力派マジシャンによるサプライズマジックショー。3階SHIBANIWAと1階FOOD HALLそれぞれの会場で、60分おきにドキドキとワクワクが詰まった本格的なマジックを間近で体験することができる。
【サプライズマジック！マジシャンが館内に出没】イオンモール大日 3F SHIBANIWA、1F FOOD HALL / 大阪府守口市大日東町1-18 / 2026年3月22日(日) / ＜3F SHIBANIWA＞11:00〜、13:00〜、15:00〜 ＜1F FOOD HALL＞12:00〜、14:00〜、16:00〜 / 入場無料
■名探偵プリキュア！ショー (イオン藤井寺ショッピングセンター / 3月22日)
2026年2月にテレビ放送がスタートした「プリキュアシリーズ」の最新作『名探偵プリキュア！』のキャラクターショー。キュアアンサー、キュアミスティック、キュアアルカナ・シャドウが登場し、名探偵プリキュア！たちが大活躍するステージをみんなで応援しながら楽しめる。
【名探偵プリキュア！ショー】イオン藤井寺ショッピングセンター 屋上芝生ひろば / 大阪府藤井寺市岡2丁目10-11 / 2026年3月22日(日) / (1)11:00〜、(2)14:00〜 / 優先観覧席での観覧には整理券が必要。当日9:00より1Fウェルカムひろば([1] 出入口前)にて各回先着50組の整理券を配布 / 雨天時は2Fイオンホールで開催(入場制限を行う場合あり)
■変身★エコぶくろワークショップ (イオン藤井寺ショッピングセンター / 3月22日)
絵本の出版社「絵本館」によるワークショップイベント。大阪府藤井寺市出身の絵本作家・長谷川義史さんの人気シリーズ「いいから いいから」の絵本カバーを使ってエコバッグを作る。親子で楽しく参加しながら、絵本カバーがエコバッグに生まれ変わる過程を体験できる。
【変身★エコぶくろワークショップ】イオン藤井寺ショッピングセンター 2Fニトリエクスプレス前 / 大阪府藤井寺市岡2丁目10-11 / 2026年3月22日(日) / (1)10:00〜、(2)11:00〜、(3)13:00〜、(4)14:00〜、(5)15:00〜、(6)16:00〜 / イベントの参加には整理券が必要。3月14日(土)よりアバンティブックセンターのレジにて、当日参加予定者1人につき1枚整理券を配布(なくなり次第配布終了) / 中学生以下、各回先着10人 要保護者同伴
※記事内に価格表示がある場合、特に注記などがない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】ものまねタレントのみかんさんが黒柳徹子さんになりきり、有名な長寿番組の世界を再現する
■それいけ！アンパンマン ショー (イオン藤井寺ショッピングセンター / 3月20日)
アンパンマン、しょくぱんまん、カレーパンマンは、ばいきんまんから取り返したサンドイッチを届けにピクニックへ向かいます。しかし途中で道に迷い、しょくぱんまんとカレーパンマンはケンカをしてしまいます。そのころ、ばいきんまんはアンパンマンたちに仕返しするためになにやら作戦を思いついたようです。ばいきんまんの作戦とはいったい？そしてしょくぱんまんとカレーパンマンは仲直りできるのでしょうか？
■おぱんちゅうさぎ「はい！ち〜ぢゅ！」 (イオンモールりんくう泉南 / 3月20日)
クリエイター「可哀想に！」が描く人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」が、イオンモールりんくう泉南にやってくる。「不憫かわいい」と人気を博しているおぱんちゅうさぎと一緒に手持ちのカメラで写真撮影ができるほか、館内に設置されたARスポットを巡り、スマートフォンを使ってスタンプを集めるARラリーが楽しめる。
【おぱんちゅうさぎ「はい！ち〜ぢゅ！」】イオンモールりんくう泉南 1F セントラルコート / 大阪府泉南市りんくう南浜3-12 / 2026年3月20日(祝) / 写真撮影会(1)11:00〜、(2)13:00〜、(3)15:00〜 ARラリー10:00〜16:00(最終受付15:30) / 写真撮影会には「イベント参加券」が必要。当日9:00より1Fセントラルコート正面入口外(海側駐車場・ペテモ付近)にて各回先着50組の整理券を配布。ARラリーの景品引換には「ARラリー景品引換券」が必要。写真撮影会のイベント参加券と同列にて、当日9:00より1Fセントラルコート正面入口外(海側駐車場・ペテモ付近)にて先着300人に配布
■あかちゃんハイハイれぇす (イオンモール日根野 / 3月20日)
未歩行の乳幼児が対象のハイハイレース。「スタート！」の掛け声とともに赤ちゃんたちがハイハイをして一生懸命ゴールを目指す、と思いきや、その場で座り込んで泣きじゃくったり、応援席のパパやママの方向に向かって進んできたり、隣の赤ちゃんと遊び始めたりと、さまざまな赤ちゃんの姿を見ることができる。泣いても笑ってもかわいい赤ちゃんの貴重なハイハイ期を思い出に残せる。
【あかちゃんハイハイれぇす】イオンモール日根野 1Fであいの広場 / 大阪府泉佐野市日根野2496-1 / 2026年3月20日(祝) / (1)11:00〜、(2)13:00〜 / 入場無料 予約必須 公式サイトで受付。各回30人(定員になり次第締め切り) / 開催日時点でハイハイができる未歩行の乳幼児が対象
■みかんものまねショー (イオンモール鶴見緑地 / 3月20日)
歌マネからアニメキャラ、ものまねメイクまで幅広いレパートリーを持つものまねタレントのみかんさんが、イオンモール鶴見緑地にやってくる。今回は黒柳徹子さんになりきり、有名な長寿番組の世界を再現する。本人そっくりのものまねで、会場を笑いの渦に包み込む。
【みかんものまねショー】イオンモール鶴見緑地 3F サンシャインコート / 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1 / 2026年3月20日(祝) / (1)13:00〜、(2)15:00〜 / 入場無料 希望者に前方座席券を配布。当日9:30より立体駐車場5F 32番出入口にてすべての回(各回200人)の前方座席券を配布
■さくら縁日 (イオンモール堺鉄砲町 / 3月20日〜22日)
春休みの3日間限定で開催される縁日イベント。射的や輪投げ、スマートボール、宝探し、スーパーボールすくい、くじ引きなど、楽しい縁日屋台が並ぶ。屋外赤レンガ広場では、かわいいパンダの形の「ふわふわパンダドーム」の中で飛び跳ねたり、さまざまな種類のふわふわ遊具がそろう「ふわふわパーク」で遊ぶことができる。
【さくら縁日】イオンモール堺鉄砲町 1Fノースコート、屋外赤レンガ広場 / 大阪府堺市堺区鉄砲町1番地 / 2026年3月20日(祝)〜22日(日) / 10:00〜17:00(チケット販売終了16:50、ふわふわパーク最終受付16:45) / さくらチケット3枚300円、さくらチケット1枚150円 / 雨天荒天時は屋外イベント中止 / ふわふわパンダドーム1歳〜12歳かつ体重45キロ以下、ふわふわパーク1歳〜8歳かつ体重25キロ以下
■手ぶら de BBQ (イオンモール堺鉄砲町 / 3月20日〜22日)
屋外赤レンガ広場で、火おこし、準備、片付け不要で気軽にBBQを楽しめるイベント。必要な道具や食材はすべて用意されているので、手ぶらで来て気軽にアウトドア体験ができる。セット内容以外の食材や飲料の持ち込みも可能。食べたあとは、隣接する「堺てっぽうパーク」の大型遊具で思いきり遊ぶことができるので、子どもも大人も大満足間違いなしの1日を過ごすことができる。(遊具は雨天利用不可)
【手ぶら de BBQ】イオンモール堺鉄砲町 屋外赤レンガ広場 / 大阪府堺市堺区鉄砲町1番地 / 2026年3月20日(祝)〜22日(日) / 11:30〜15:00(最終受付13:00) / 1グループ1万円【肉セット1.2キロ(USハラミ・豚バラ・若鶏各400グラム)、フランクフルト4本、焼きそばセット(2玉)、野菜セット、おつまみ(マシュマロ、枝豆)】一人掛けチェア4脚、BBQコンロ1台(網・トング付)、炭、テーブル1台、アルミプレート、お皿セット4人分(紙皿・プラカップ・箸・おしぼり)※1人分追加ごとに2500円 / 雨天時は軒下にて開催。荒天中止 / 予約必須 予約は公式サイトから専用予約フォームで受付。受付締切：3月15日(日)23:59まで。キャンセルは3月17日(火)18:00まで
■めざせ！未来のヒーロー スポーツチャレンジフェス (イオンモール茨木 / 3月20日〜22日)
屋内外の3つのエリアでスポーツゲームに挑戦し、景品を手にいれることができるイベント(景品はなくなり次第終了)。野球の二刀流チャレンジやストラックアウト、的を狙うキックターゲット、手に汗握るノンアイスカーリングや迫力満点のフィールドホッケーゲームなど、多彩なジャンルのスポーツが用意されていて、子どもから大人まで夢中になれる白熱のスポーツ体験を楽しむことができる。
【めざせ！未来のヒーロー スポーツチャレンジフェス】イオンモール茨木 1F ジョイプラザ、ウェルカムプラザ、JR側屋外広場 / 大阪府茨木市松ヶ本町8-30 / 2026年3月20日(祝)〜22日(日) / 10:00〜17:00(最終受付16:45) / チケット1枚200円、3枚つづり500円、5枚つづり700円、10枚つづり1000円 / 荒天時、会場や一部コンテンツが変更となる場合あり / 3歳以上
■春のぱん＆スイーツまつり (イオンモール堺北花田 / 3月20日〜22日)
大阪市内で開催されてきた週刊大阪日日新聞主催のグルメイベント「ぱん＆スイーツまつり」が、堺市で初開催。食パン、総菜パン、菓子パン、焼き菓子、スイーツなど、関西各地の絶品パンとスイーツの店が、3日間で計25店舗集結する。さらに、ベーカリーやスイーツショップだけでなく、1階屋外広場にはバラエティ豊かなキッチンカーも出店予定。
【春のぱん＆スイーツまつり】イオンモール堺北花田 1Fセンターコート(無印良品前)、1F屋外広場(GODIVA横出口すぐ) / 大阪府堺市北区東浅香山町4-1-12 / 2026年3月20日(祝)〜22日(日) / 10:00〜17:00 店舗によっては商品がなくなり次第終了
■ミニ四駆を作って走らせよう！ (イオンモール四條畷 / 3月20日〜22日)
「タミヤ」から発売されているモーター付き自動車模型、ミニ四駆の走行体験会。手持ちのミニ四駆を持ち込んで走らせることができるほか、その場でキットを購入して組み立て、完成した車をコースで走らせることも可能。また、完成品も準備されているので、購入後すぐに走行させることもできる。コースでのスピード感や迫力を楽しむだけでなく、自分の手でミニ四駆を作り上げる喜びも味わえる。
【ミニ四駆を作って走らせよう！】イオンモール四條畷 3Fイオンホール / 大阪府四條畷市砂4-3-2 / 2026年3月20日(祝)〜22日(日) / 10:00〜18:00、3月22日(日)は10:00〜17:00 / キット代1100円〜、コース利用料500円※ミニ四駆キット本体または完成品購入でコース利用無料
■超宇宙刑事ギャバンインフィニティ ショー (イオン藤井寺ショッピングセンター / 3月21日)
2026年2月にテレビ放送がスタートした特撮シリーズの最新作『超宇宙刑事ギャバンインフィニティ』のヒーローショーが開催。ステージには、憧れのヒーロー、超宇宙刑事ギャバンインフィニティが登場し、大活躍。みんなを守るため戦う姿を応援しながら楽しめる。
【超宇宙刑事ギャバンインフィニティ ショー】イオン藤井寺ショッピングセンター 屋上芝生ひろば / 大阪府藤井寺市岡2丁目10-11 / 2026年3月21日(土) / (1)11:00〜、(2)14:00〜 / 優先観覧席での観覧には整理券が必要。当日9:00より1Fウェルカムひろば([1] 出入口前)にて各回先着50組の整理券を配布 / 雨天時は2Fイオンホールで開催(入場制限を行う場合あり)
■「シナぷしゅ」ショー ぷしゅぷしゅと遊ぼう！ (イオンモール四條畷 / 3月21日)
テレビ東京系で放映中の乳幼児向け番組『シナぷしゅ』のキャラクターショー。メインキャラクターのぷしゅぷしゅと、その相棒にゅうと一緒にダンスを踊って楽しめる。ダンス終了後にはキャラクターとの撮影会が開催される。
【「シナぷしゅ」ショー ぷしゅぷしゅと遊ぼう！】イオンモール四條畷 1F水のコート / 大阪府四條畷市砂4-3-2 / 2026年3月21日(土) / (1)11:00〜、(2)14:00〜 / 着席エリアでの観覧、撮影会には整理券が必要。当日9:30より1F西入口にて各回先着100人の整理券を配布(1組4人まで)。立ち見は自由に観覧可能
■ひねジャスまつり 2026春 (イオンモール日根野 / 3月21日・22日)
キッチンカーや縁日の出店、ステージイベントなど、2日間にわたってイオンモール日根野の屋上駐車場がまつり会場に様変わりする。NMB48のメンバー6人が各日3人ずつ登場してトーク＆ゲーム大会を開催する「ひねジャスまつり2026春 NMB48 スペシャルトークショー」が3月21日(土)と22日(日)に、ボーカルグループ「mic-alone(マイクアローン)」のスペシャルライブ「mic-alone FREE LIVE in イオンモール日根野」が21日(土)に開催される。両日、ふわふわ遊具や縁日遊びを取りそろえた「移動遊園地」も登場する。
【ひねジャスまつり 2026春】イオンモール日根野 屋上駐車場 / 大阪府泉佐野市日根野2496-1 / 2026年3月21日(土)・22日(日) / 11:00〜17:00 / 少雨決行、荒天中止 / 入場無料 移動遊園地(バッテリーカー1回200円、アヒルすくい1回300円、ヨーヨー釣り1回300円、射的1回400円、ふわふわBIGアニマルパーク5分間500円） / ステージイベントを着座で観覧希望する場合は整理券が必要。詳しくは公式サイトを確認 / ふわふわBIGアニマルパークの利用は3歳から小学校6年生まで。バッテリーカーの利用は3歳以上体重60キロまで(3歳未満には保護者の補助が必要)
■笑顔の壁画 「似顔絵ウォーリー」ライブパフォーマンス (イオンモール鶴見緑地 / 3月22日)
大分県を拠点に全国で活躍する似顔絵アーティスト、ラクガキヤのマコさんによるライブパフォーマンス。プロの似顔絵師が楽しいトークを交えながら、その場で参加者の似顔絵を描き上げ、1つの巨大アート作品を完成させる。1人につきわずか2分ほどの短時間で仕上げるスピード感と臨場感あふれるパフォーマンスで、観客に楽しさと感動を届ける。
【笑顔の壁画 「似顔絵ウォーリー」ライブパフォーマンス】イオンモール鶴見緑地 1F グリーンコート / 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1 / 2026年3月22日(日) / 11:00〜17:00 / 入場無料 / イベントの参加には、イオンモールアプリでイオンモール鶴見緑地をお気に入り登録した画面の提示が必要。先着100人
■それいけ！アンパンマン ショー (イオンモールりんくう泉南 / 3月22日)
アンパンマン、しょくぱんまん、カレーパンマンは、ばいきんまんから取り返したサンドイッチを届けにピクニックへ向かいます。しかし途中で道に迷い、しょくぱんまんとカレーパンマンはケンカをしてしまいます。そのころ、ばいきんまんはアンパンマンたちに仕返しするためになにやら作戦を思いついたようです。ばいきんまんの作戦とはいったい？そしてしょくぱんまんとカレーパンマンは仲直りできるのでしょうか？
【それいけ！アンパンマン ショー】イオンモールりんくう泉南 1F セントラルコート / 大阪府泉南市りんくう南浜3-12 / 2026年3月22日(日) / (1)11:00〜、(2)14:00〜 / 観覧無料。観覧には整理券が必要。当日9:00より1Fセントラルコート正面入口外(海側駐車場・ペテモ付近)にて各回先着300人の整理券を配布(1組4人まで)
■サプライズマジック！マジシャンが館内に出没 (イオンモール大日 / 3月22日)
SUZYさんと南海子さん、2人の実力派マジシャンによるサプライズマジックショー。3階SHIBANIWAと1階FOOD HALLそれぞれの会場で、60分おきにドキドキとワクワクが詰まった本格的なマジックを間近で体験することができる。
【サプライズマジック！マジシャンが館内に出没】イオンモール大日 3F SHIBANIWA、1F FOOD HALL / 大阪府守口市大日東町1-18 / 2026年3月22日(日) / ＜3F SHIBANIWA＞11:00〜、13:00〜、15:00〜 ＜1F FOOD HALL＞12:00〜、14:00〜、16:00〜 / 入場無料
■名探偵プリキュア！ショー (イオン藤井寺ショッピングセンター / 3月22日)
2026年2月にテレビ放送がスタートした「プリキュアシリーズ」の最新作『名探偵プリキュア！』のキャラクターショー。キュアアンサー、キュアミスティック、キュアアルカナ・シャドウが登場し、名探偵プリキュア！たちが大活躍するステージをみんなで応援しながら楽しめる。
【名探偵プリキュア！ショー】イオン藤井寺ショッピングセンター 屋上芝生ひろば / 大阪府藤井寺市岡2丁目10-11 / 2026年3月22日(日) / (1)11:00〜、(2)14:00〜 / 優先観覧席での観覧には整理券が必要。当日9:00より1Fウェルカムひろば([1] 出入口前)にて各回先着50組の整理券を配布 / 雨天時は2Fイオンホールで開催(入場制限を行う場合あり)
■変身★エコぶくろワークショップ (イオン藤井寺ショッピングセンター / 3月22日)
絵本の出版社「絵本館」によるワークショップイベント。大阪府藤井寺市出身の絵本作家・長谷川義史さんの人気シリーズ「いいから いいから」の絵本カバーを使ってエコバッグを作る。親子で楽しく参加しながら、絵本カバーがエコバッグに生まれ変わる過程を体験できる。
【変身★エコぶくろワークショップ】イオン藤井寺ショッピングセンター 2Fニトリエクスプレス前 / 大阪府藤井寺市岡2丁目10-11 / 2026年3月22日(日) / (1)10:00〜、(2)11:00〜、(3)13:00〜、(4)14:00〜、(5)15:00〜、(6)16:00〜 / イベントの参加には整理券が必要。3月14日(土)よりアバンティブックセンターのレジにて、当日参加予定者1人につき1枚整理券を配布(なくなり次第配布終了) / 中学生以下、各回先着10人 要保護者同伴
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