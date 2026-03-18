声優・北川米彦さん、肺炎で死去 94歳 『キン肉マン』委員長、『海のトリトン』ナレーションなど
声優の北川米彦さんが5日、肺炎のため亡くなった。94歳だった。18日、所属事務所が発表した。
【写真】2024年『キン肉マン』新作で…委員長役を務めた古川登志夫
事務所のサイトでは「弊社所属 北川米彦 儀（94歳）令和8年3月5日に肺炎のため永眠いたしました。ここに生前賜りましたご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます。なお、ご葬儀につきましては ご遺族のご意向により近親者のみにて執り行われました」と伝えられた。
北川さんは、『キン肉マン』（委員長）、『ゲゲゲの鬼太郎』第1作（1968年〜69年）（子泣きじじい、ぬりかべ）、『海のトリトン』（ナレーション）、『めちゃっこドダコン』（堂下来内）、『まじかる☆タルるートくん』（じいや）、『ハロー レディリン』（ヘンリー）、『銀河英雄伝説』（アルサム）、『創竜伝』（デュパン）などといった出演歴を誇る。
■報告全文
弊社所属 北川米彦 儀（94歳）
令和8年3月5日に肺炎のため永眠いたしました
ここに生前賜りましたご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます
なお ご葬儀につきましては ご遺族のご意向により近親者のみにて執り行われました
ご通知が遅くなりましたこと ご諒恕のほどお願い申し上げます
株式会社青二プロダクション
【写真】2024年『キン肉マン』新作で…委員長役を務めた古川登志夫
事務所のサイトでは「弊社所属 北川米彦 儀（94歳）令和8年3月5日に肺炎のため永眠いたしました。ここに生前賜りましたご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます。なお、ご葬儀につきましては ご遺族のご意向により近親者のみにて執り行われました」と伝えられた。
北川さんは、『キン肉マン』（委員長）、『ゲゲゲの鬼太郎』第1作（1968年〜69年）（子泣きじじい、ぬりかべ）、『海のトリトン』（ナレーション）、『めちゃっこドダコン』（堂下来内）、『まじかる☆タルるートくん』（じいや）、『ハロー レディリン』（ヘンリー）、『銀河英雄伝説』（アルサム）、『創竜伝』（デュパン）などといった出演歴を誇る。
■報告全文
弊社所属 北川米彦 儀（94歳）
令和8年3月5日に肺炎のため永眠いたしました
ここに生前賜りましたご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます
なお ご葬儀につきましては ご遺族のご意向により近親者のみにて執り行われました
ご通知が遅くなりましたこと ご諒恕のほどお願い申し上げます
株式会社青二プロダクション