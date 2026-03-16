「大相撲春場所・９日目」（１６日、エディオンアリーナ大阪）

東幕下４枚目の炎鵬（３１）＝伊勢ケ浜＝が延原（二子山）と対戦。下手投げを決め、４勝１敗と勝ち越しを決めた。延原は３勝２敗。

脊髄損傷の大ケガから、約２年ぶりの関取復帰が見えてきた。ふわりと立って左を差し、回り込みながら深い位置でまわしをつかみ、鮮やかな下手投げを決めた。「自分から仕掛けようと思いました。自信になるし、また強くなれたと思う」と胸を張った。

延原には先場所千秋楽に６戦全勝同士で対戦。勝てば全勝優勝で関取復帰が確実だったが、左足の故障もあって敗れた。敗れた後は呆然と土俵に大の字になった。「今までで一番悔しかった。悔しさは土俵でしか返せない。今日当たれたことに運命を感じました」と語る一番の快勝劇。「勝負師になれた。技術よりも精神面で強い気持ちで臨んだ」とうなずいた。

４勝で関取復帰の可能性が出てきたが、確実とは言えない。「一日一番。その一番で人生が変わる。全てをかけてやっていきたい」と残り２番を見据えていた。