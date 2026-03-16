こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年3月16日は、ノートパソコンでの作業の姿勢改善や放熱対策に◎。折りたたむとスマホ並みに小さくなる、UGREENの「折りたたみ式ノートパソコンスタンド」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

UGREENノートパソコンスタンド pcスタンド 折りたたみ式 パソコンスタンド ラップトップスタンド 安定感 軽量 角度調整可能 姿勢改善 滑り止め laptop stand パソコン台 教卓 卓上 持ち運び 外出 自宅 13-17インチ対応 アルミ合金素材 1,649円 （25％オフ） Amazonで見る PR PR

超コンパクトで持ち運びに便利なUGREENのPCスタンドが25％オフとお買い得

UGREENの「折りたたみ式ノートパソコンスタンド」は、軽量でコンパクトに折りたためる設計が特徴で、自宅だけでなくカフェや出張先でも使いやすいポータブルPCスタンドです。

今なら25％オフの1,649円と過去最安値で登場。

折りたたむと長さわずか12cmの超スリムサイズになるので、カバンやポーチにも収納しやすく、外出先でも気軽に使えます。

携帯性の高さは、このスタンドの大きな魅力です。

本体は高品質アルミ合金を採用し、軽量でありながらも最大17.3インチのノートパソコンをしっかりと支える高い耐久性を実現します。

さらに、スタンドは中空構造になっているため、ノートPC底面に空気が通りやすく、熱がこもりにくい設計です。

PCの熱対策としても効果的ですよ。

人間工学設計で猫背の予防・改善や、腰痛の緩和にも◎

人間工学に基づいた角度が視線を自然に上げ、肩や肘への負担を軽減します。

猫背の予防・改善や、腰痛の緩和にもつながり、長時間のPC作業を快適にサポートしてくれますよ。

リモートワークや在宅勤務にもおすすめです。

PCと接触する部分には滑り止めシリコンパッドを採用しているため、ノートPCのズレ防止やタイピング時の安定性、本体の傷防止など、安心して使える設計になっています。

シンプルでスタイリッシュなデザインなので、MacBookなどとも相性抜群です。

持ち運びできるPCスタンドが欲しい人や、カフェや出張先でPC作業をする人におすすめですよ。

UGREENノートパソコンスタンド pcスタンド 折りたたみ式 パソコンスタンド ラップトップスタンド 安定感 軽量 角度調整可能 姿勢改善 滑り止め laptop stand パソコン台 教卓 卓上 持ち運び 外出 自宅 13-17インチ対応 アルミ合金素材 1,649円 （25％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞UGREENのセール対象商品一覧はこちら

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見るなお、上記の表示価格は2026年3月16日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

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Source: Amazon.co.jp