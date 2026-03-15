大谷は初回に先頭打者弾もその後は凡退

■ベネズエラ 8ー5 日本（日本時間15日・マイアミ）

野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ローンデポ・パークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝のベネズエラ代表戦に5-8で敗れた。試合後、井端弘和監督は「大谷選手が途中から投げる選択肢はなかった」と説明した。

「1番・指名打者」で先発出場した大谷は、初回にスアレスのスライダーを飛距離427フィート（約130.2メートル）、打球速度113.6マイル（約182.8キロ）、角度24度で右翼席に叩き込んだ。先発の山本由伸が初回に先頭打者弾を浴び、わずか2球で失点した嫌な流れをいきなり吹き飛ばす一振りだった。これで前回大会で放った1本と合わせてWBC通算4号となり、日本人最多タイとなった。

3回1死二塁の第2打席は申告敬遠で歩かされ、球場はブーイングと歓声に包まれる異様な雰囲気となった。4回の第3打席は空振り三振、7回の第4打席は見逃し三振。3点を追う9回2死からは遊飛に倒れ、最後の打者となった。

今大会は打者に専念とされていた大谷。チームは隅田、伊藤、種市が失点するなど救援陣が苦戦した。前回大会では決勝の9回に救援登板したが、今大会では「選択肢はなかった」と明かした。「投げられたなら先発をさせていた」と続けた。

2三振を喫したものの初回には豪快弾。「非常に相手投手がいいボールを投げていた。いいアウトコース。1点取られた後にホームランはさすが」と称えていた。（Full-Count編集部）